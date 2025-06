Cesc Fàbregas wordt naar alle waarschijnlijkheid niet de nieuwe trainer van Inter. De trainer van Como heeft zich op een conventie in Londen uitgelaten over de interesse van de Milanezen, en wijst daarbij vooral naar zijn principes en de voordelen van het werken bij een kleinere club als Como.

Fàbregas maakt al een paar jaar indruk bij Como, de club die hij in het seizoen 2023/24 voor het eerst naar de Serie A leidde. Met hulp van sterspelers als Nico Paz eindigde de promovendus in de afgelopen jaargang op een zeer verdienstelijke tiende plaats in de Serie A.

"Ik ben bij deze club begonnen omdat ik aan een langetermijnproject dacht: ik wil mijn carrière niet beëindigen bij een club waar een project voor één of twee jaar loopt en dan alles voorbij is", spreekt de trainer. "Ik geloof sterk in Como's langetermijnproject."

"Ik ben hier als speler gekomen en ik ben heel, heel gelukkig, omdat ik kan werken zoals ik wil. Bij een topclub is dat lastig." Fàbregas speelde in het seizoen 2022/23 voor Como, alvorens hij zijn carrière afsloot en bij die club aan de slag ging als trainer.

Fàbregas' woorden geven Inters voorzitter Giuseppe Marotta en sportief directeur Piero Ausilio weinig hoop, concludeert La Gazzetta dello Sport. "De eigenaren en ik hebben dezelfde doelen en dezelfde ambitie", vervolgt de oefenmeester. "De voorzitter laat me werken zoals ik het zie. Gelukkig delen we dezelfde visie, hetzelfde doel: zoveel mogelijk bereiken."

"Je hebt altijd een proces nodig, en dat kun je bij Como doen. Bij de topteams is het erg moeilijk, omdat de clubs en fans daar meteen willen winnen. Natuurlijk denk ik ook aan winnen. Maar ook, of misschien wel vooral, aan hoe ik wil verliezen."

"Ik geef mijn principes nooit op. Als ik moet verliezen, doe ik dat met mijn idee, met mijn stijl, met mijn model, met mijn overtuigingen. Samen zijn we een heel goed team geworden, in een kleine stad, bij een kleine club - want we zijn nog steeds een kleine club -, maar met grote, heel grote ambities voor de toekomst."

Como-president Mirwan Suwarso, die eveneens aanwezig was bij het SXSW-event, sprak eveneens klare taal over de langetermijndoelen van de club. “Het is een lange reis, die meerdere seizoenen zal duren en die draaien om Cesc Fàbregas, die de club niet zal verlaten."

Inter is hard op zoek naar een opvolger van Simone Inzaghi, die naar een teleurstellend einde van het seizoen besloot te vertrekken naar Al-Hilal. Naast Fàbregas staat ook Olympique Marseille-trainer Roberto De Zerbi op het lijstje in San Siro.