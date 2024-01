Cengiz Ünder speelt de wedstrijd van zijn leven en bezorgt Fenerbahçe winst

Fenerbahçe is erin geslaagd een belangrijke driepunter aan zijn seizoentotaal toe te voegen. Cengiz Ünder was de grote man bij de Gele Kanaries, door voor liefst vier doelpunten te tekenen tegen hekkensluiter Istanbulspor. Fenerbahçe won uiteindelijk met 1-5. Dankzij de zege bezit de ploeg van trainer Ismail Kartal 47 punten. Dat zijn er drie meer dan Galatasaray, dat later op de zondag nog in actie komt tegen Konyaspor.

Fenerbahçe, dat aantrad met onder meer Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadioglu, Dusan Tadic en Sebastian Szymanski, kwam al in de zesde minuut op voorsprong. Ünder ontving de bal op rechts en sneed naar binnen op zoek naar wat ruimte voor een schot. De Turks international besloot van een meter of dertig uit te halen en deed dat fantastisch. Zijn pegel vloog via de handschoen van Alp Arda in de kruising: 0-1.

Er leek niets aan de hand voor Fenerbahçe, totdat Ünder op eigen helft uitgleed in de buurt van de cornervlag. De aanvaller wilde de bal wegrossen, maar leed juist ongelukkig balverlies. Jackson Laurentino nam het balbezit dankbaar over en zette scherp voor op Muammer Sarikaya, die Kadioglu aftroefde en binnenkopte: 1-1.

Toch zou Fenerbahçe de wedstrijd nog voor rust in het slot gooien. Allereerst maakte Ünder zijn ongelukkige fout bij de tegentreffer goed door twee minuten na de 1-1 zijn tweede van de middag te maken. Ünder profiteerde dit keer zelf van een fout van een verdediger van de thuisploeg, die veel te traag opendraaide en geen rekening hield met Ünder. De aanvaller kreeg de bal tegen zich geschoten en zag zijn 'inzet' in het doel belanden: 1-2.

De 1-3 viel een minuut voor het einde van de reguliere speeltijd. Een duel aan de rechterkant kende geen winnaar, waarna Ünder er met de bal vandoor ging. De vleugelspeler keek op en krulde de bal vanaf een meter of 25 in de verre hoek.

In blessuretijd van de eerste helft deed ook Edin Dzeko een duit in het zakje. Ünder had een fraai én effectief hakje in huis op Mert Müldür, die strak voorgaf op de vogelvrije Dzeko. De Bosniër schoof eenvoudig binnen via een laag schot in de verre hoek: 1-4.

De tweede helft was nog geen minuut oud toen het arme Istanbulspor er weer aan moest geloven. Szymanski sprintte richting de zestien en creëerde zo ruimte voor Ünder, die de bal op een presenteerblaadje kreeg van de ex-Feyenoorder en andermaal de verre hoek vond: 1-5. Tadic kreeg halverwege de tweede helft nog de kans om vanaf de strafschopstip op het scorebord te komen, maar zag Arda redding brengen. Veel deerde het Fenerbahçe niet. De voorsprong kwam nooit meer in gevaar.

