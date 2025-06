Celstraffen voor misdrijf tegen Vinícius Júnior

Vier mannen zijn door de rechtbank in Madrid veroordeeld tot celstraffen voor hun betrokkenheid bij een racistische actie tegen Vinícius Júnior. De daders hingen in januari 2023 een pop met het shirt van de Braziliaanse aanvaller op aan een brug vlak bij het trainingscomplex van Real Madrid. De pop werd vergezeld door een spandoek met de tekst: ‘Madrid haat Real’.

De rechtbank ziet de actie als een duidelijk geval van haatzaaien en bedreiging. Eén van de daders, die de beelden van het incident via sociale media verspreidde, kreeg de zwaarste straf: 22 maanden cel. De overige drie betrokkenen zijn veroordeeld tot elk 14 maanden gevangenisstraf. In Spanje hoeven celstraffen onder de twee jaar bij een eerste overtreding niet daadwerkelijk uitgezeten te worden.

Naast de celstraffen kregen de vier ook aanvullende straffen opgelegd. Zo mogen zij de komende vier jaar geen stadion betreden waar wedstrijden in het Spaanse profvoetbal plaatsvinden, mogen ze Vinícius of diens woon- en werkplek niet naderen binnen een straal van 1.000 meter, en zijn mogen geen functies in sportieve of educatieve omgevingen meer uitvoeren. Ook moeten ze verplicht deelnemen aan een cursus over gelijkheid en non-discriminatie.

De veroordeelden hebben een brief van excuses gestuurd aan Vinícius, Real Madrid, LaLiga en de Spaanse voetbalbond RFEF. De spijtbetuiging heeft bijgedragen aan strafvermindering, doordat de rechtbank het aanmerkte als ‘herstel van schade’.

Real Madrid heeft inmiddels gereageerd op de uitspraak en benadrukt dat het samen met Vinícius als civiele partij optrad in de zaak. “Deze veroordeling is opnieuw een bevestiging van ons standpunt tegen racisme en discriminatie in de sport”, stelt de club in een verklaring. “In totaal zijn nu veertien personen strafrechtelijk veroordeeld voor racistische aanvallen op spelers van Real Madrid.”

La Liga noemt de uitspraak 'een belangrijke overwinning in de strijd tegen haat en discriminatie in het voetbal'. De competitieorganisatie herhaalt haar inzet voor een inclusieve en veilige sportomgeving. Vinícius zelf is al jaren het mikpunt van racistische spreekkoren en acties, zowel op als buiten het veld. Eerder werden ook vijf fans van Real Valladolid veroordeeld voor racistische uitingen aan zijn adres.