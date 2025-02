Casemiro baart opzien met zeer opvallende uitspraak over zijn tijd bij Manchester United

In een interview met Diario AS deed Casemiro een opmerkelijke uitspraak over zijn carrière. Nadat hij vijf Champions League-titels had gewonnen bij Real Madrid, vertrok de Braziliaan naar Manchester United, waar hij naar eigen zeggen het beste jaar uit zijn loopbaan beleefde.

In 2022 werd Casemiro voor zeventig miljoen euro door Manchester United overgenomen van Real Madrid. “Het was het perfecte moment om te vertrekken bij Real. Ik heb er alles gewonnen en nu moest ik andere uitdagingen aangaan. Mijn beste seizoen als profvoetballer was in mijn eerste seizoen bij United.”

Volgens Casemiro kon hij op Old Trafford de beste versie van zichzelf laten zien. “Bij Manchester United ben ik als speler op mijn best. Als je puur kijkt naar het aantal prijzen dat ik heb gewonnen, is mijn tijd bij Real wel een stuk beter. Maar als speler heb ik in Manchester mijn beste spel laten zien.”

Nu staan The Red Devils op de vijftiende plaats en speelt hij sporadisch: “Ik ben gelukkig op clubniveau, maar niet als bankzitter. Ik zou graag meer willen spelen, maar ik moet blijven doen wat ik doe”, besluit de middenvelder.

Real Madrid - Manchester City

De middenvelder is ervan overtuigd dat het in de terugwedstrijd van de Champions League voor Manchester City niet makkelijk zal worden: “Op Champions League-avonden in Santiago Bernabéu kan alles gebeuren, het is er magisch. Je kunt niet met woorden beschrijven hoe het voelt om daar te spelen. Je moet het gewoon beleven en ervan genieten.”

“Bij Real hadden we een geweldig team: Cristiano Ronaldo, Marcelo, Sergio Ramos, Pepe, Raphaël Varane, Toni Kroos, Luka Modric en Karim Benzema. We schreven geschiedenis omdat we respect afdwongen bij onze tegenstanders”, benadrukt Casemiro.

Ballon d’Or

Over de controversiële Ballon d’Or-ceremonie, waarbij Rodri de prijs won, stelt hij: “Ik vond het een verrassing. Vinícius was zo belangrijk voor Madrid en was beslissend met zijn goal in de Champions League-finale. Als Vini zich concentreert op het spel en op het voetbal, is hij de beste ter wereld.”