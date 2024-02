Carrière Pogba in gevaar: middenvelder jarenlang geschorst door dopinggebruik

Paul Pogba is voor vier jaar geschorst schorsing, zo melden Italiaanse media. Het was al bekend dat de dertigjarige middenvelder van Juventus een maximale straf boven het hoofd hing na de positieve dopingtest die hij op 20 augustus van dit jaar aflegde. Deze straf is nu ook ingewilligd.

Snel meer.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties