Carlos Forbs zou binnenkort een opvallende interlandswitch kunnen maken

Woensdag, 18 oktober 2023 om 20:58 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 21:50

Carlos Forbs kwam inmiddels voor verschillende jeugdelftallen van Portugal uit, maar zou nog altijd voor een ander land kunnen kiezen. De negentienjarige Ajacied heeft namelijk ook roots in Guinee-Bissau. Jack Coles, een scout uit Engeland, wil er volgens The Guardian voor proberen te zorgen dat de Ajacied van gedachten verandert en op korte termijn gaat uitkomen voor Guinee-Bissau.

Vroeg in hun interlandcarrière kunnen spelers nog wisselen van land, mits ze verschillende nationaliteiten hebben. Bij Forbs is dat het geval: hij heeft zowel de Portugese als de Guinee-Bissause nationaliteit.

Tot dusver kwam hij uit voor Portugese jeugdelftallen. In 25 interlands wist hij namens die teams tot nu toe vier keer te scoren. In september maakte hij zijn debuut voor Jong Portugal, in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Jong Andorra (3-0 zege).

Als het aan Coles ligt, maakt Forbs dus binnenkort de switch naar Guinee-Bissau. In het dagelijks leven is Coles recruitment analist bij Coventry City, maar daarnaast helpt hij Guinee-Bissau ook met het scouten van spelers.

De reden dat Coles voor Guinee-Bissau koos, was dat hij ontdekte dat het Afrikaanse land in vergelijking met andere landen flink beter zou presteren als spelers met Guinee-Bissause roots niet voor een ander nationaal team hadden gekozen.

Nu probeert hij dus om spelers te overtuigen om de switch te maken. Volgens The Guardian behoort ook Forbs tot de spelers die op het lijstje van Coles staan.

Mocht Forbs inderdaad voor een switch kiezen, dan treedt hij in de voetsporen van Carlos Mané. De 29-jarige spits van Kayserispor doorliep verschillende jeugdelftallen van Portugal, maar maakte vorige maand zijn debuut voor het nationale elftal van Guinee-Bissau.