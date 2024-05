Carlo Ancelotti ziet slechts twee kanshebbers voor Ballon d’Or

Jude Bellingham (20) en Vinícius Júnior (23) gaan dit jaar uitvechten wie er met de Ballon d’Or vandoor gaat. Dat zegt hun trainer, Carlo Ancelotti, in aanloop naar de Champions League-finale van zaterdag. Real Madrid hoopt in Londen voor de vijftiende keer beslag te leggen op de ‘Cup met Grote Oren’.

In gesprek met El Chiringuito komt de prestigieuze uitverkiezing ter sprake. Ancelotti, die zaterdagavond zijn vijfde Champions League kan winnen, denkt dat zijn spelers een goede kans maken. “Het is een gevecht tussen Vinícius en Bellingham. Laten we kijken wat er gebeurt in de Champions League-finale, op het EK en op de Copa América.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Ancelotti is onder de indruk van het debuutseizoen van Bellingham bij Real Madrid. “Bellingham is heel volwassen, hij is heel serieus en ziet er niet uit alsof hij twintig jaar oud is. Hij heeft niet zo'n jeugdige uitstraling, zoals bijvoorbeeld Arda Güler. Veel ernst, veel professionaliteit, weinig ego.”

Van Vinícius is Ancelotti al langere tijd overtuigd. “Hij is een zeer gefocust persoon. Hij heeft veel last gehad van beledigingen, maar hij is altijd erg gefocust geweest.” Vinícius heeft al tijden te maken met racisme in het Spaanse voetbal.

Afscheid Kroos

Ancelotti zoomde tijdens het interview ook in op het afscheid van Kroos zaterdag. De 34-jarige Duitser zegt Real Madrid na tien seizoenen gedag en hangt zijn schoenen definitief aan de wilgen. “Hij wil op een hoge toon eindigen. Ik zou ook graag zo willen eindigen, het glas heffen en afscheid nemen.”

“Hij vond dat dit het juiste moment was en ik respecteer hem. Het gaat ons een beetje beïnvloeden, we moeten hem zien te vervangen”, aldus Ancelotti.

Ancelotti heeft er vertrouwen in dat opvolgers van Kroos gaan opstaan. “We hebben een idee hoe we dat met Eduardo Camavinga of Aurélien Tchouaméni gaan doen. Misschien moeten we directer voetbal spelen.”

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties