Carlo Ancelotti weet hoelang Arda Güler nodig heeft om volledig fit te raken

Vrijdag, 20 oktober 2023 om 21:32 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:41

De rentree van Arda Güler bij Real Madrid is aanstaande. Het Turkse supertalent, dat sinds afgelopen zomer onder contract staat bij de Koninklijke, heeft zijn debuut wegens blessureleed nog niet kunnen maken. Trainer Carlo Ancelotti verwacht dat de aanvallende middenvelder nog een dag of tien à veertien nodig heeft om volledig fit te raken.

Arda liep in de voorbereiding op het huidige seizoen een meniscusblessure op. Hij probeerde daar zonder operatie van te herstellen, maar besloot na een maand toch onder het mes te gaan. In september leek zijn debuut eindelijk aanstaande, totdat een spierblessure roet in het eten gooide. Dat kostte de viervoudig international nog eens een aantal weken aan hersteltijd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Fans van Real hadden de hoop dat Arda al eerder inzetbaar zou zijn, daar hij al deelneemt aan de training. Ancelotti moet die supporters echter teleurstellen. "Het gaat goed met hem, maar het ontbreekt hem aan fitheid. Hij heeft denk ik tien dagen, misschien twee weken nodig om volledig fit te raken."

Ancelotti werd ook gevraagd hoe de pas achttienjarige Arda zijn lastige start in de Spaanse hoofdstad ervaart. "Iedereen neemt alle tijd voor Güler, omdat hij jong is. Hij moet zich goed aanpassen en zij helpen hem. Hij is niet blij, omdat hij op een andere manier wilde beginnen."

"Maar", vervolgde Ancelotti, "hij heeft alle tijd van de wereld om het hier goed te doen. Hij zal binnenkort klaar zijn om al zijn grote kwaliteiten aan de wereld te tonen.” De in Ankara geboren spelmaker liet Fenerbahçe afgelopen zomer achter zich voor een avontuur in Madrid.

De spelmaker stond in de belangstelling van meerdere topclubs en leverde Fener uiteindelijk twintig miljoen euro op. De Gele Kanaries hebben ook nog een doorverkooppercentage van twintig miljoen euro bedongen, terwijl de club daarnaast nog eens tien miljoen euro extra kan krijgen middels bonussen.

Real verdedigt zaterdag zijn koppositie in LaLiga. Op bezoek bij Sevilla moet Ancelotti het ook doen zonder Dani Ceballos, die geblesseerd moet toekijken. Ancelotti kan daarnaast ook geen beroep doen op de al langer geblesseerden Thibaut Courtois en Éder Militão. Nacho Fernández ontbreekt bovendien wegens een schorsing.