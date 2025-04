Carlo Ancelotti staat voor nieuwe uitdaging en lijkt Real Madrid nog deze maand te verlaten

Carlo Ancelotti vertrekt naar verwachting eind deze maand bij Real Madrid, zo meldt Sky Sports donderdag. De Italiaanse oefenmeester zou voor het einde van het seizoen benoemd kunnen worden tot nieuwe bondscoach van Brazilië.

Sky Sports heeft vernomen dat de 65-jarige Ancelotti na de finale van de Copa del Rey vertrekt bij Real Madrid. Op zaterdagavond 26 april nemen De Koninklijke en aartsrivaal FC Barcelona het tegen elkaar op.

Ancelotti plaatste woensdagavond na de uitschakeling in de Champions League tegen Arsenal (1-5 over twee wedstrijden) al vraagtekens bij zijn toekomst in Madrid. De ervaren trainer ligt nog tot medio 2026 vast in Estadio Santiago Bernabéu.

Na de bekerfinale lijkt Ancelotti zijn huidige club te verlaten, om komende maand te beginnen aan zijn klus als bondscoach van Brazilië. Aan die functie kan de Italiaan al beginnen voor het einde van LaLiga.

Ancelotti is momenteel bezig aan zijn tweede termijn bij Real Madrid. Tussen 2013 en 2015 stond hij 119 officiële wedstrijden aan het roer.

Na juli 2021 kwamen daar nog eens 226 officiële wedstrijden bij. Als trainer van Real Madrid won Ancelotti drie keer de Champions League.

Ook werd hij in Madrileense dienst driemaal uitgeroepen tot beste trainer van de wereld. Nu hoopt Ancelotti nieuwe successen te boeken als bondscoach van Brazilië.