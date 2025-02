Carlo Ancelotti laat weten dat hij een overstap naar Saudi-Arabië wel ziet zitten. Dat vertelt de 65-jarige trainer vrijdagmiddag op een persconferentie van Real Madrid. Ook ging de Italiaan in op de toekomst van Vinicius Junior en had hij goed nieuws uit de ziekenboeg voor de return tegen Manchester City.

Ancelotti kreeg de vraag of hij een overstap naar Saudi-Arabië zou overwegen. “Zou ik gaan? Waarom niet”, gaf Ancelotti aan. “Als ik verder wil in het voetbal, waarom niet. Maar we zullen moeten zien of ik na Real Madrid nog iets wil doen.”

Het contract van de trainer van Real Madrid loopt nog tot de zomer van 2026. Desondanks duiken er steeds vaker geruchten in de Spaanse media op dat Ancelotti na dit seizoen afscheid gaat nemen van Los Blancos.

Ancelotti is niet de enige Madrileen die belangstelling vanuit Saudi-Arabië geniet. Ook Vinicius Junior wordt al langere tijd begeerd. De Braziliaan heeft nog een contract tot 2027, maar is in onderhandeling over een nieuwe verbintenis.

“Ik ben dit zat”, reageerde Ancelotti op vragen over de toekomst van Vinicius. “Ik maak me geen zorgen. Hij is blij en wij zijn blij met hem. Er valt niks te zeggen. We praten hier niet over.”

Zaterdag wacht koploper Real Madrid een ontmoeting met nummer negen Osasuna. Woensdag boekte De Koninklijke nog een belangrijke 2-3 zege tegen Manchester City in de tussenronde van de Champions League.

Komende woensdag ontvangt Real Madrid de ploeg van Pep Guardiola in eigen huis. Bij de Madrilenen zijn verdedigers Antonio Rudiger, Lucas Vàzquez en David Alaba weer van de partij na blessureleed.