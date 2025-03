Carlo Ancelotti nam rigoureuze beslissing vlak voor de penalty’s tegen Atlético Madrid: ‘Ik zag het aan zijn gezicht’

Real Madrid plaatste zich op woensdagavond voor de kwartfinale van de Champions League ten koste van stadgenoot Atlético Madrid. Na penalty’s trok de ploeg van trainer Carlo Ancelotti de overwinning over de streep. Antonio Rüdiger schoot de winnende penalty binnen, maar in eerste instantie had hij dit helemaal niet moeten doen, verklaart Ancelotti na afloop tijdens de persconferentie.

De penaltyreeks eindigde in 2-4 voor de uitspelende ploeg. Bij Real miste Lucas Vázquez en bij Atlético Julian Álvarez en Marcos Llorente. Bij de Argentijn was het echter geen echte misser. De spits van Atleti schoot de bal hard en hoog in het doel, maar raakte volgens de arbitrage de bal twee keer bij het nemen. Hierdoor werd de strafschop dan ook ongeldig verklaard.

Bij Real Madrid was de vreugde groot toen Rüdiger de beslissende penalty benutte. Na afloop gaf Ancelotti aan dat Endrick eigenlijk de strafschop zou nemen. Op het laatste moment heeft de Italiaan dit toch nog veranderd en de verantwoordelijkheid bij de Braziliaan weggenomen.

Endrick kwam pas tijdens de 115de minuut binnen de lijnen. Hij verving landgenoot Vinícius Júnior. De sterspeler van Real Madrid miste in de 70ste minuut nog een penalty waarmee hij zijn ploeg op gelijke hoogte had kunnen zetten en over twee wedstrijden op voorsprong.

“We waren aan het twijfelen tussen Endrick en Rüdiger. Eerst wilde ik voor de spits gaan, maar toen ik hem vertelde dat hij de vijfde moest nemen, veranderde zijn gezichtsuitdrukking. Toen hebben we besloten dat we voor Rüdiger gingen”, vertelt de trainer.

Door de overwinning speelt Real Madrid nu in de kwartfinale tegen Arsenal. De Madrilenen zijn hierdoor nog op drie fronten actief, want in LaLiga staan los Blancos gedeeld eerste met rivaal FC Barcelona. De Catalanen hebben echter een wedstrijd minder gespeeld.

Aankomend weekend staat voor beide ploegen de volgende wedstrijd op het programma. Real Madrid gaat zaterdag op bezoek bij Villarreal. Barcelona neemt het op zondagavond op in een ware kraker tegen Atlético Madrid.