Aston Villa hoeft niet te rekenen op de komst van Carl Hoefkens, zo geeft hij zelf aan in gesprek met ESPN. De trainer van NAC Breda wordt door de Engelse tabloids gelinkt aan een overstap naar Birmingham, maar Hoefkens geeft aan ‘in niets geïnteresseerd te zijn’.

Hoefkens begon vorig jaar zomer aan zijn klus bij het gepromoveerde NAC en bereikte in zijn eerste seizoen in de Eredivisie de doelstelling: handhaving. Hij realiseert zich maar al te goed dat het sterke seizoen geen gegeven is voor de toekomst.

“Ik heb het de jongens ook verteld: als wij hetzelfde doen als vorig jaar, dan gaan we het lastiger krijgen”, aldus de 46-jarige Belg in gesprek met ESPN. “Hoe dat komt? Teams kennen ons beter, zien ons wellicht niet meer als de underdog.”

Hoewel er in Breda een zwaar seizoen voor de deur staat, denkt Hoefkens geen moment aan een vertrek. Zelfs de vermeende interesse van Aston Villa doet hem weinig tot niets. “Ik zou het nogal hypocriet vinden als ik mensen probeer te overtuigen van het mooie project bij NAC, en dan daar vervolgens zelf geen onderdeel meer van te zullen uitmaken”, reageert hij.

“Dat zou zelfs ridicuul zijn. Ik ben een voorstander van continuïteit en ben in niets geïnteresseerd”, aldus Hoefkens, die bij NAC zal moeten roeien met de riemen die hij beschikbaar krijgt van technisch directeur Peter Maas. Er is namelijk sprake van een ‘vrijwel lege portemonnee’.

“Er trainen ook mede daarom nu zeven jongens uit de eigen jeugd mee”, aldus Maas, die vooral op zoek is naar ‘buitenkansjes’. Ondertussen moeten sterkhouders als Max Balard en Leo Greiml binnenboord gehouden worden. “Een vertrek van die twee is onbespreekbaar”, bevestigt Maas.

De technisch directeur zag namelijk aanvoerder Jan Van den Bergh al vertrekken naar het Japanse Júbilo Iwata. Als vervanger werd Rio Hillen voor een bescheiden bedrag van zo’n 200 duizend euro overgenomen van De Graafschap. Hoefkens heeft desondanks vertrouwen in zijn huidige spelersmateriaal. “NAC moet de komende jaren in de Eredivisie blijven spelen. Dat is ons streven.”