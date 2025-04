Cantona begrijpt niets van Manchester United: 'Ze proberen alles te vernietigen en respecteren niemand'

Manchester United-legende Eric Cantona heeft zich op een evenement bij amateurploeg FC United hard uitgelaten over Manchester United en het nieuwe beleid onder de Ineos Group van Sir Jim Ratcliffe. Zo stelt de Fransman dat de spelers tegenwoordig zonder ziel voor de club spelen.

Ratcliffe's Ineos Group nam in februari 2024 27,7 procent van de aandelen van Manchester United in handen. De familie Glazer, sinds 2005 eigenaar van Man United, blijft grootaandeelhouder, maar Ineos Group is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij de club.

Ratcliffe heeft de laatste tijd veel kritiek te verduren gekregen. Zo wordt hij bekritiseerd om het verhogen van de ticketprijzen in een sportief moeilijke tijd voor de club, en het feit dat hij 200 banen binnen de club heeft geschrapt. In bijna alle gevallen van werknemers die een schijntje verdienen vergeleken met de voetballers.

"Sinds Ratcliffe is gearriveerd, probeert dit team van directeuren alles te vernietigen en ze respecteren niemand", begint Cantona, die tussen 1992 en 1997 185 keer in actie kwam voor Manchester United.

"Ik vind het jammer dat Man United in deze situatie zit. Ze hebben iets anders besloten. Ze hebben een andere strategie, een ander project. Ik ben fan van Man United omdat ik echt van de club houd, maar als ik nu fan was en een club moest kiezen, denk ik niet dat ik voor Man United zou kiezen."

Ook snapt Cantona niets van de beslissing van Ratcliffe om na dit seizoen te stoppen met de ambassadeursrol voor Sir Alex Ferguson. "Hij wil Ferguson niet meer als ambassadeur, maar hij is meer dan een legende."

"De ziel van het team en de club zit niet in de spelers - alle mensen om je heen vormen een grote familie. Ik vind het heel belangrijk om deze mensen te respecteren, net zoals je je manager en teamgenoten respecteert."

Tot slot is Cantona het ook niet eens met de plannen van de Manchester United om Old Trafford te verlaten voor een nieuw stadion. "Het stadion is iconisch. Voor mij verloor Arsenal zijn ziel toen ze Highbury verlieten en ik weet zeker dat veel fans Highbury missen."

"Kun je je voorstellen dat Liverpool in een ander stadion speelt dan Anfield? Dat is onmogelijk. Ik denk niet dat Man United in een ander stadion dan Old Trafford kan spelen", aldus de inmiddels 58-jarige Cantona.