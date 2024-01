Cambuur scoort drie keer in elf minuten; koploper Willem II walst over TOP heen

Koploper Willem II heeft vrijdagavond zonder enige moeite afgerekend met TOP Oss. Met een sterk spelende Jeremy Bokila in de basis wonnen de Tilburgers met 0-5. Tegelijkertijd wist SC Cambuur zonder al te veel moeite te winnen van MVV (5-2), rekende FC Dordrecht af met Helmond Sport (2-0) en deelden Telstar en Jong AZ de punten (1-1).

TOP Oss - Willem II 0-5

Willem II heeft het vrijdagavond geen moment lastig gehad in en tegen Oss. Al binnen een kwartier was de ban gebroken. Na een lange bal van achteruit wist Bokila Ringo Meerveld te bereiken met het hoofd, alvorens de middenvelder hard raak schoot: 0-1. Op slag van rust verdubbelden de Tilburgers de voorsprong op prachtige wijze. Na een afgeslagen hoekschop besloot Matthias Verreth het maar eens te proberen. De Belg vond de kruising met een heerlijke poeier: 0-2.

Matthias Verreth scoort op fraaie wijze! ?? — ESPN NL (@ESPNnl) January 12, 2024

In de tweede helft nam Willem II geen gas terug. Na een uur spelen maakte Bokila, die voor de verandering in de basis begon, er met een prachtig schot van buiten de zestien 0-3 van. Enkele minuten later was het alweer raak voor de Congolees, dit keer vanaf dichtbij: 0-4. Het slotakkoord was voor Meerveld, die het doel vond met een heerlijk stiftje: 0-5.

SC Cambuur - MVV 5-2

Cambuur kwam ijzersterk uit de kleedkamer tegen MVV. Al na twee minuten wisten de Leeuwarders de ban te breken. Een lage voorzet van Remco Balk werd binnengewerkt door Roberts Uldrikis: 1-0. De Letse spits zou ook de tweede treffer op zich nemen, ditmaal met een kopgoal uit een vrije trap van Michael Breij. Al in de elfde minuut viel ook de 3-0, toen MVV-verdediger Romain Matthys een corner van Breij in het verkeerde doel werkte.

Na de rust veranderde het spelbeeld enigszins, daar MVV sterker leek te worden. Toch was het Cambuur dat verder ging met scoren. Na een snelle uitbraak kon Fedde de Jong een voorzet van Balk simpel binnenlopen: 4-0. Ongeveer een kwartier voor tijd zou het zelfs nog 5-0 worden, toen Breij scoorde op aangeven van Marcel Schaapman. MVV deed via twee goals van Dailon Rocha Livramento nog wat terug, maar de zege van Cambuur kwam niet meer in gevaar.

FC Dordrecht - Helmond Sport 2-0

FC Dordrecht heeft zijn uitstekende eerste seizoenshelft vrijdagavond een sterk vervolg gegeven. De Schapenkoppen kwamen al snel op voorsprong toen Feyenoord-huurling Shiloh 't Zand de doelman van Helmond omspeelde: 1-0. Na een klein uur spelen bepaalde René Kriwak de eindstand op 2-0. De spits ontving de bal op de rand van de zestien, speelde een verdediger uit en schoof de bal rustig in de linkeronderhoek: 2-0. Daarmee stond gelijk de eindstand op het scorebord.

Telstar - Jong AZ 1-1

De eerste treffer van het duel tussen Telstar en de beloften van AZ was er een om de vingers bij af te likken. Een lange bal van achteruit werd niet goed verwerkt door de Alkmaarse defensie, waardoor Zakaria Eddahchouri de bal ontving. De aanvaller zocht en vond de verre bovenhoek: 1-0. De gelijkmaker zou nog voor rust vallen, toen Ernest Poku raak schoot na een hele fijne steekpass van Gonçalo Esteves: 1-1. In het tweede bedrijf was de ploeg uit Velsen-Zuid de sterkere van de twee, maar er werd niet meer gescoord.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties