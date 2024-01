Cambuur na zinderend voetbalgevecht in minuut 121 langs amateurs Hercules

Cambuur heeft zich in de blessuretijd van de verlenging langs de amateurs van Hercules weten te knokken: 3-4. Lang keek de ploeg van Henk de Jong tegen een 2-0 achterstand aan, maar in de slotfase vocht het zich terug naar 2-2. In de extra tijd pakten de Leeuwarders voor het eerst de voorsprong, maar Hercules kwam op knappe wijze weer op 3-3. Michael Breij knalde in minuut 120+1 echter het bekersprookje van Hercules aan diggelen.

Cambuur verscheen met een sterk elftal aan de aftrap. Alleen achterin moest Henk de Jong wat schuiven. Zo moesten door blessures noodgedwongen Thomas Poll en Marco Tol de backposities innemen. Bij Hercules was Tim Pieters, met twee goals de grote man tegen Ajax, ondanks een tentamen handelsrecht gewoon van de partij.

Hercules schoot werkelijk uit de startblokken. Al na twee minuten spelen verdiende de amateurploeg een penalty. Daniël van Kaam struikelde en vloerde al vallend Jordi Paulina: strafschop. Deze werd koeltjes binnengeschoten door Oussama Lahri.

Na twintig minuten spelen kreeg Cambuur een levensgrote kans op de gelijkmaker. Na goed voorbereid werk van Remco Balk schoot aanvoerder Van Kaam van een meter of zes wild over. Roberts Uldrikis verlengde even later een hoekschop van Van Kaam, maar tot geluk van Hercules stond Christiaan van Hussen op de goede plek om de bal van de lijn te halen.

De wissels die Cambuur in de eerste al doorvoerde leken weinig uit te maken. Na een uur spelen maakte Hercules namelijk ook de 2-0. Van Kaam werkte de bal beroerd weg, waarna hij opnieuw ingebracht werd. Uit de kluts stuiterde de bal omhoog, waar Lahri met een spectaculaire halve omhaal voor zijn tweede treffer van de avond tekende.

En zo stond Cambuur plots voor een loodzware taak. De Leeuwarders kregen tot hun geluk al snel een gouden kans op de aansluitingstreffer, toen de arbiter na het raadplegen van de videoarbitrage een penalty toekende. Voor Milan Smit zijn stafschoppen altijd een koud kunstje: 2-1. Na tachtig minuten groeide het vertrouwen bij Cambuur op tóch nog een resultaat.

En dat bleek niet ongegrond. Twee minuten later maakte de Keuken Kampioen Divisie-ploeg namelijk alweer gelijk. Nadat Uldrikis de zoveelste bal met het hoofd verlengde, prikte debutant en invaller Matthias Nartey de bal in de verre hoek: 2-2.

In de negentigste minuut voltrok zich bijna een eigen Ajax-scenario. Een afstandspoging van Paulina vloog rakelings langs de kruising. In blessuretijd besliste Cambuur de pot bijna nog in reguliere speeltijd. Nadat Pichel een opgelegde kans miste, trof Uldrikis in een daaruitvolgende corner de paal.

Nóg dieper in een bizar chaotische en spectaculaire blessuretijd was Hercules weer dicht bij de overwinning. Max Fichtinger schoof de bal eerst hard op de paal, waarna in de nastoot Van Hussen op de lat schoot.

Een duel dat extra tijd verdiende, kreeg die ook. Die verlenging was nog geen twintig seconden onderweg of Cambuur kreeg alweer een reuzenkans. Een vogelvrij staande Uldrikis kopte van dichtbij echter recht op Vonk af. De doelman viste even later ook een koppende inzet van Smit uit het net.

Een minuut later brak Hercules alsnog. Een heerlijk afgemeten voorzet van de sterk invallende Wiebe Kooistra viel panklaar op het hoofd van Smit: 3-2. Zo leken de amateurs ten dode opgeschreven, maar niets bleek minder waar. Mitchell Zwart tikte een vrije trap binnen: 3-3.

In het tweede deel van de verlenging was Hercules wéér dicht bij de zege. Een kopbal van Storm Streng werd op formidabele wijze uit de kruising geplukt door Yanick van Osch. Zo leken strafschoppen beslissing te moeten brengen, maar in minuut 120+1 trok Cambuur hem alsnog over de streep.

Uldrikis legde de bal na een hoge voorzet met het hoofd terug, waarna Breij met zijn zwakkere linker uithaalde. Deze bal eindigde, via een Hercules-speler, in de kruising: 3-4. Zo kwam er een einde aan het bekersprookje van Hercules.

