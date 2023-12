Cambuur en Fortuna naar volgende ronde beker; Sierhuis scoort halve omhaal

SC Cambuur heeft dinsdagavond zonder al te veel moeite de volgende ronde van de TOTO KNVB Beker gehaald. Uit bij FC Dordrecht werd met 0-3 gewonnen. Tegelijkertijd wist Fortuna Sittard te winnen van FC Eindhoven (0-2) en rekende Excelsior Maassluis af met RKVV DEM (0-1).

FC Dordrecht - SC Cambuur 0-3

Na een op en neer golvende openingsfase was het Cambuur dat op voorsprong kwam op de Krommedijk. Een als voorzet bedoelde inzet van Remco Balk vloog over doelman Trevor Doornbursch heen en belandde in de Dordrechtse goal: 0-1. Na de openingstreffer was het initiatief lang voor de thuisploeg, maar het volgende doelpunt was weer voor Cambuur.

Dit keer was Balk de aangever in plaats van doelpuntenmaker. Zijn lage voorzet werd binnengeschoten door Robert Uldrikis: 0-2. Na de tweede Friese treffer leek het verzet van Dordrecht grotendeels gebroken en kwam de zege voor Cambuur niet meer in gevaar. Op aangeven van wederom Balk maakte Daniel van Kaam er nog 0-3 van, waardoor de ploeg van Henk de Jong zich kan gaan opmaken voor de volgende ronde van de beker.

FC Eindhoven - Fortuna Sittard 0-2

In Eindhoven werd de ban na een halfuur gebroken door Fortuna Sittard. Een voorzet van Ivo Pinto kon van dichtbij binnengewerkt worden door Tijjani Noslin: 0-1. Vlak na rust verdubbelde de ploeg van Danny Buijs de voorsprong, nadat Kaj Sierhuis knap afrondde met een halve omhaal: 0-2. Eindhoven nam vervolgens het initiatief over van de Fortunezen, maar kwam niet meer tot scoren.

?? @FortunaSittard gaat door naar de volgende ronde mede dankzij een schitterende treffer van Kaj Sierhuis! ?#einfor — ESPN NL (@ESPNnl) December 19, 2023

RKVV DEM - Excelsior Maassluis 0-1

In de eerste helft was RKVV DEM de licht sterkere ploeg, maar de club uit Beverwijk wist het overwicht niet om te zetten in een voorsprong. In de tweede helft deed Excelsior Maassluis dat wel. Na een fraaie steekpass kon Giovanni da Fonseca afronden: 0-1. DEM ging vervolgens nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, maar wist deze niet te maken.

