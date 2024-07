FC Volendam-talent en jeugdinternational Calvin Twigt maakt fraaie stap omhoog en blijft behouden voor de Eredivisie

Middenvelder Calvin Twigt (21) maakt de overstap van FC Volendam naar Go Ahead Eagles, zo melden bronnen aan ESPN. De club uit Deventer betaalt vermoedelijk een transfersom voor de jeugdinternational, die nog tot medio 2026 vastligt in het Kras Stadion.

Go Ahead Eagles wil de komst van Twigt snel afronden, aangezien de volksclub morgen de spelerslijst voor het Conference League-duel met SK Brann moet indienen. De verwachting is dat het gaat lukken voor het verstrijken van de deadline.

De aanstaande transfer betekent dat Twigt behouden blijft voor de Eredivisie. In het afgelopen seizoen was de defensieve middenvelder een van de weinige lichtpuntjes bij degradant Volendam. Twigt gaat de club na tien jaar verlaten.

De geboren Amsterdammer debuteerde in 2020 in de hoofdmacht van Volendam. Sindsdien kwam Twigt 84 keer in actie namens de Palingboeren. Daarin was de controleur goed voor vier doelpunten en vier assists.

Twigt gaat de boeken in als de derde zomeraanwinst van Go Ahead Eagles. Eerder werden Julius Dirksen en Mathis Suray overgenomen van respectievelijk FC Emmen en FC Dordrecht. Ook voor hen is een onbekende transfersom betaald.

Daartegenover staat het vertrek van Bas Kuipers (FC Twente), Philippe Rommens (Ferencvaros) en Rashaan Fernandes (Omonia 29 Maiou). Het contract van Erwin Mulder en Aventis Aventisyan is ten einde gekomen in Deventer.

