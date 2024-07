Calvin Stengs bevestigt interesse van Lazio na wedstrijd Feyenoord

Calvin Stengs heeft zaterdagmiddag bevestigd dat Lazio interesse in hem heeft. De middenvelder van Feyenoord wil er verder niet gek veel over kwijt en zegt zich te willen focussen op het nieuwe seizoen onder de nieuwe trainer Brian Priske.

In gesprek met ESPN-verslaggever Sinclair Bischop beaamt Stengs dat de Romeinen achter hem aanzitten. "Dat klopt wel, maar vooralsnog is er niks concreet. Ik ben blij dat ik bij Feyenoord ben. Ik ben er pas een jaar, ik zie wel wat er allemaal gaat gebeuren."

Stengs bevestigt vervolgens dat het doel is om dit jaar 'opnieuw te vlammen' met Feyenoord. Het is dus nog maar zeer de vraag of het van een transfer gaat komen. Medio juni meldden Italiaanse media dat Lazio in Stengs een geschikte vervanger ziet voor spelmaker Luis Alberto, die deze zomer de overstap maakte naar Al-Duhail.

Stengs deed zaterdag een helft mee met Feyenoord, dat in de eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding wist af te rekenen met FC Dordrecht (0-4). De middenvelder, die de aanvoerdersband droeg, droeg met een doelpunt bij aan de zege.

De eerste dagen onder Priske zijn Stengs goed bevallen. "Hij brengt nieuwe ideeën en een frisse inbreng, dat is altijd goed als je een trainer hebt gehad die zoveel invloed heeft gehad op de club", doelt hij op Arne Slot. "Dan denk ik dat nieuwe ideeën goed zijn."

Feyenoord trad aan in een 3-4-3-systeem, wat onder Slot nooit gebeurde. Het nieuwe systeem bevalt Stengs. "Zeker, iedereen weet duidelijk wat het plan is. Zeker voorin. Iedereen pakt zijn man op. Het kan gevaarlijk zijn als iemand niet zijn man volgt, dan kan het openliggen. Maar ik denk dat we het vandaag goed hebben gedaan."

Oranje

Stengs kende een goed seizoen met Feyenoord, maar het bleek onvoldoende voor bondscoach Ronald Koeman om de Nieuw-Vennepper mee te nemen naar het EK. "In het begin was er wel teleurstelling", beaamt Stengs. "Maar dat is geweest en dan moet je door. Ik support ze gewoon en hoop dat ze de volgende ronde halen."

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Feyenoord-nieuws? Word nu lid van het Feyenoord Zone WhatsApp-kanaal!