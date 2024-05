Cadena SER onthult daadwerkelijke reden achter breuk Memphis met Atlético

In Spanje wordt druk gespeculeerd over de daadwerkelijk reden achter de breuk van Memphis Depay met Atlético Madrid. De Nederlander wordt volgend seizoen niet meer nodig geacht en gaat deze zomer transfervrij vertrekken uit de Spaanse hoofdstad.

Volgens Fabrizio Romano hebben Depay en Atlético Madrid er samen voor gekozen om een automatische contractverlenging niet door te zetten, waardoor hij gratis op te pikken is. De Oranje-international geldt als een van de grootverdieners.

Cadena SER komt donderdag met meer details naar buiten. Noch de club noch de technische staf wilde langer door met de Nederlander, die door blessures minder aan spelen toekwam dan gehoopt toen hij op het punt stond om de eerste spits te worden.

De daadwerkelijke reden zou zijn dat Memphis na zijn blessure in de Champions League voorrang zou hebben gegeven aan het EK met Oranje in plaats van zijn team te helpen in de competitie.

Het leverde hem publieke aandacht op van Diego Simeone en het was de definitieve trigger om tot het besluit te komen dat Memphis' tijd bij Atlético ten einde is. De aanvaller werd vorig jaar winter voor drie miljoen euro overgenomen van FC Barcelona.

Dit seizoen kwam Memphis tot dusver 1.202 speelminuten in actie, verdeeld over 31 optredens. Daarin was hij goed voor negen doelpunten en twee assists. De Madrileense topclub heeft inmiddels geaccepteerd dat hij geen transfersom zal opleveren, maar wil vooral ruimte maken in het salarisbudget.

Depay zal het EK aangrijpen om zich in de kijker te spelen bij potentiële nieuwe clubs. De dertigjarige aanvaller is doorgaans de eerste keus in de punt van de aanval voor bondscoach Ronald Koeman.

