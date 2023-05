Busquets vertrekt na 18 jaar bij Barça; volgende bestemming lijkt bekend

Woensdag, 10 mei 2023 om 11:22 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:49

Sergio Busquets vertrekt na achttien seizoenen transfervrij bij Barcelona, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De middenvelder laat weten dat het geen gemakkelijke beslissing was om te nemen. Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano staat Busquets voor een transfer naar Saudi-Arabië. De aanvoerder van Barcelona heeft naar verluidt al een contractaanbod op zak van Al-Hilal.

Busquets gaf vorige week woensdag na afloop van het gewonnen competitieduel met Osasuna (1-0) aan zijn besluit over zijn toekomst bij Barcelona al ‘min of meer’ te hebben genomen. Het contract van de 34-jarige routinier loopt eind volgende maand af, waardoor hij transfervrij op zoek kan naar een andere werkgever. AS schreef dinsdag dat de middenvelder een miljoenenvoorstel uit Saudi-Arabië op zak heeft en dat hij mogelijk net als Lionel Messi de overstap naar Al-Hilal kan maken.

Sergio Busquets has decided to leave in positive moment for him and for Barça… as he will lift La Liga trophy again soon, for last time. ?????? #FCB ???? Saudi League, expected to be Busi’s future as talks are understood to be very advanced — ahead of MLS clubs. pic.twitter.com/VPOiHkIqBH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 10, 2023

"Hallo Culers, het is tijd om aan te kondigen dat dit mijn laatste seizoen bij Barcelona zal zijn", zegt Busquets in een video. "Het is een ongelooflijke reis geweest. Sinds ik als kind naar de wedstrijden ging, of de duels op televisie zag, droomde ik er altijd van om het shirt van Barcelona te dragen en in dit stadion te spelen. De werkelijkheid heeft al mijn dromen overtroffen. Het was een eer, een droom, een bron van trots en betekende alles om dit clublogo zoveel jaar te verdedigen en te vertegenwoordigen."

"Maar alles heeft een begin en een einde, en hoewel het geen gemakkelijke beslissing was, denk ik dat de tijd is gekomen om te vertrekken", vervolgt Busquets. "Ik wil alle mensen bedanken die dit van de eerste tot de laatste dag mogelijk hebben gemaakt. Ook vooral mijn ploeggenoten, met wie ik duizenden uren samen heb doorgebracht. Ik wil ook de clubleden en fans van over de hele wereld bedanken die me gedurende mijn tijd bij Barcelona hebben gesteund en hun liefde hebben gegeven. En natuurlijk mijn familie, die me altijd heeft gesteund in goede en minder goede periodes. Zij hebben deze reis zo speciaal gemaakt en veel dingen voor me opgeofferd."

Busquets maakte in 2008 zijn debuut voor de Catalanen en speelde sindsdien 719 wedstrijden voor de club. Inter Miami en Al-Nassr probeerden Busquets eerder dit jaar al te verleiden tot een vertrek bij Barça, al gaf de controleur constant aan dat hij pas tegen het einde van het seizoen een beslissing zou nemen over zijn toekomst. Indien Barça zondag wint van stadsgenoot Espanyol kroont het zich voor de 27ste keer tot kampioen van Spanje.