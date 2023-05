‘Busquets brengt Xavi tijdens minivakantie op de hoogte van sportieve toekomst’

Dinsdag, 9 mei 2023 om 14:19 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:24

Alles wijst erop dat Sergio Busquets na dit seizoen vertrekt bij Barcelona, zo meldt AS. Xavi zou al op de hoogte zijn van het besluit van zijn aanvoerder. Busquets zelf moet nu beslissen wat het meest geschikte moment is om zijn vertrek aan te kondigen.

Busquets gaf vorige week woensdag na afloop van het gewonnen competitieduel met Osasuna (1-0) aan zijn besluit over zijn toekomst bij Barcelona al ‘min of meer’ te hebben genomen. Het contract van de 34-jarige routinier loopt over ruim twee maanden af, waardoor hij in de zomer transfervrij op zoek zou kunnen gaan naar een andere werkgever. Fabrizio Romano meldde eerder dat de verwachting is dat de voormalig Spaans international bij Barcelona blijft.

AS schrijft nu echter dat Busquets zijn trainer tijdens een minivakantie in Marbella met hun vrouwen heeft laten weten dat hij de deur bij Barcelona komende zomer achter zich dicht gaat trekken. De middenvelder heeft een miljoenenvoorstel uit Saudi-Arabië op zak en kan mogelijk net als Lionel Messi de overstap naar Al-Hilal maken.

De toekomst van Busquets bij Barcelona is al langer onderwerp van gesprek in Spanje. Hij maakte in 2008 zijn debuut voor de Catalanen en speelde sindsdien 719 wedstrijden voor de club. Inter Miami en Al-Nassr probeerden Busquets eerder dit jaar al te verleiden tot een vertrek bij Barça, al gaf de controleur constant aan dat hij pas tegen het einde van het seizoen een beslissing zou nemen over zijn toekomst. Indien Barça zondag wint van stadsgenoot Espanyol kroont het zich voor de 27ste keer tot kampioen van Spanje.