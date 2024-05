Burnley wil na vertrek Kompany andere oud-topspeler kans geven op eerherstel

Frank Lampard staat hoog op het lijstje voor de opvolging van Vincent Kompany bij Burnley. Dat weet het gerenommeerde The Athletic donderdag te melden. Lampard moet the Clarets weer terugloodsen naar de Premier League, nadat Kompany degradatie naar de Championship niet wist af te wenden. Het zou Lampards eerste klus in een jaar tijd worden.

De legendarische middenvelder sprong namelijk in april 2023 in bij Chelsea om de ontslagen Graham Potter op tijdelijke basis op te volgen. Met Lampard aan het roer zetten the Blues een historisch slechte reeks neer, met slechts één zege in elf wedstrijden.

Daarmee werd Lampard de slechtste Chelsea-manager ooit die drie of meer duels eindverantwoordelijk was. Bij Burnley krijgt hij mogelijk kans op eerherstel.

Kompany, tot voor kort de manager, vertrok namelijk enigszins verrassend naar Bayern München. Daardoor is Burnley naarstig op zoek naar een opvolger.

De nog altijd werkloze Lampard heeft goede papieren voor de klus, niet in de laatste plaats omdat hij wél een prima staat van dienst heeft in de Championship. Met Derby County liep hij in zijn eerste en enige seizoen in de competitie (2018/19) ternauwernood promotie naar het hoogste niveau mis.

Door die laatste prestatie kreeg Lampard in 2019 voor het eerst de kans als manager bij Chelsea. Als speler ging het de Engelsman echter beter af. Zijn eerste seizoen verliep nog redelijk – Chelsea werd vierde – maar een halfjaar later kreeg Lampard de zak. Datzelfde overkwam hem twee jaar later als trainer van Everton, dat hij van degradatie wist te redden, maar geen stabiele middenmoter kon maken.

Bij Burnley lijkt de kans klein dat Lampard Wout Weghorst nog gaat treffen. Alle seinen wijzen op een vertrek van de Nederlandse EK-ganger, die nog een jaar vastligt op Turf Moor. FC Twente wil met Weghorst dolgraag de Champions League in. De spits zelf zou daar ook wel oren naar hebben.

