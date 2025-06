Burnley pakt uit met geniale aankondigingsvideo van Quilindschy Hartman

Burnley, dat al jaren toonaangevend is in het maken van aankondigingsvideo’s, heeft uitgepakt met de presentatie van Quilindschy Hartman. De 23-jarige linksback werd donderdag verwelkomd middels een fragment uit horrorfilm IT.

In het nagespeelde fragment verschijnt Hartman plotseling in de legendarische put. "Regent het altijd in Burnley?", vraagt hij. Waarop personage Georgie Denbrough zijn hoofd schudt. "In dat geval gaan we zaken doen", antwoordt Hartman.

Eerder produceerde Burnley geniale aankonidingsvideo’s van Wout Weghorst en Jaydon Banel. De spraakmakende Oranje-international werd aangekondigd als dinosaurus uit de filmserie van Jurassic Park.

Hartman heeft tot medio 2029 getekend bij Burnley. “Ik ben zo blij dat de deal nu rond is, ik ben echt trots om hier te zijn en ik kan niet wachten om volgende week te beginnen”, zegt de viervoudig international op de clubwebsite.