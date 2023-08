Burnley meldt zich na misgrijpen Daramy opnieuw in de top van de Eredivisie

Vrijdag, 11 augustus 2023 om 20:03 • Tom Rofekamp • Laatste update: 20:40

Burnley heeft bij PSV geïnformeerd naar Johan Bakayoko, zo meldt Fabrizio Romano. The Clarets zoeken een alternatief voor Mohamed Daramy, die op het laatste moment door Stade Reims werd gekaapt. Burnley verwacht geen makkelijke deal, maar is bereid diep in de buidel te tasten. Ook Napoli heeft Bakayoko op de radar.

Burnley is naarstig op zoek naar een buitenspeler. Het was dicht bij de komst van Daramy, maar zag Reims uiteindelijk aan het langste eind trekken. De Fransen maken naar verluidt zeventien miljoen euro over naar Ajax voor de Deen. Burnley verlegt de focus nu naar Eindhoven, waar Bakayoko zich steeds meer als uitblinker ontpopt in het elftal van Peter Bosz.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Clubwatcher Rik Elfrink weet dat PSV minimaal dertig miljoen euro verlangt voor Bakayoko. Dat schrikt Burnley niet af. PSV wimpelde in januari al een bod van 15 miljoen euro af, afkomstig van Paris Saint-Germain. Men verwachtte dat Bakayoko in de toekomst veel meer zou gaan opleveren, en lijkt nu al gelijk te gaan krijgen.

Ook Napoli bekijkt Bakayoko namelijk met belangstelling. De linkspoot komt in beeld bij een vertrek van Hirving Lozano, die vier jaar geleden óók overkwam van PSV. Destijds verbrak de Mexicaan het transferrecord in de Lichtstad. Bakayoko ligt nog tot medio 2026 vast bij PSV. Volgens Transfermarkt vertegenwoordigt hij een transferwaarde van tien miljoen euro.