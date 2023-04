Burgemeester Parijs haalt uit naar PSG om ‘belachelijk’ bod op Parc des Princes

Donderdag, 27 april 2023 om 19:56 • Sam Vreeswijk

Paris Saint-Germain heeft een bod van 38 miljoen euro gedaan om het huidige stadion Parc des Princes over te nemen van de gemeente Parijs. Dat onthulde Anne Hidalgo, de burgemeester van Parijs, in gesprek met de Franse televisiezender TF1. “Ik geloof dat het woord ‘belachelijk’ geschikt is voor zo’n bod”, haalde ze vervolgens uit naar de club.

PSG wil graag een eigen stadion in bezit hebben, omdat de club denkt dat het een belangrijke factor is om te kunnen blijven concurreren met andere Europese topclubs. Daarnaast kan de koploper van de Ligue 1 het stadion uitbreiden en zo meer geld verdienen als het eigendom is van de club. Derhalve probeert PSG tot een overeenkomst te komen met de gemeente Parijs, maar dat is vooralsnog allesbehalve succesvol.

“Er zijn prijzen die overeen moeten komen met de waarde van een object”, aldus Hidalgo op TF1. “Als de club dan aan het einde van een lang traject een bod van 38 miljoen euro voorstelt... Ik geloof dat het woord ‘belachelijk’ geschikt is voor zo'n bod.” Ze denkt daarom ook niet dat een deal over het Parc des Princes er gaat komen. “Wij zien daar geen enkele mogelijkheid meer voor. We moeten ook stoppen met discussiëren, want we bereiken toch geen overeenstemming.”

Behalve overname van het Parc des Princes kijkt PSG ook nog naar andere mogelijkheden. Zo behoort het tot de opties om zelf een stadion te bouwen, en denkt de club eraan om het Stade de France over te nemen. Dat stadion is momenteel nog eigendom van de Franse staat en is vooral bekend als thuishaven van de Franse nationale ploeg.