Burgemeester Eindhoven ‘fakkelde’ idee KNVB rond PSV-FC Twente direct af

Jeroen Kapteijns komt vrijdag met een opvallende onthulling omtrent het afgelaste bekerduel tussen PSV en FC Twente. Volgens de verslaggever van De Telegraaf wilde de KNVB de wedstrijd deze vrijdag al inhalen, maar stak de Eindhovense burgemeester Jeroen Dijsselbloem daar een stokje voor.

"De KNVB stond erop dat die wedstrijd vanavond (vrijdagavond, red.) ingehaald zou worden", verklapt Kapteijns vrijdag in de Kick-off-podcast. "Maar beide clubs wilden dat per se niet."

"Want Twente was al naar Eindhoven gekomen met het idee dat de buitenlandse spelers rechtstreeks naar allerlei vliegvelden zouden gaan. Om naar het buitenland te reizen en kerst te vieren bij hun families", voegt de voetbalverslaggever daaraan toe.

"En ook bij PSV zouden vandaag (vrijdag, red.) meerdere spelers uitvliegen. Dus die zagen dat totaal niet zitten. De KNVB is gered door de gemeente Eindhoven. Want de burgemeester verslikte zich in zijn koffie toen hij hoorde dat de KNVB dat wilde."

"In tegenstelling tot een wedstrijd die gestaakt is omdat er met iets gegooid wordt, is dit gewoon een wedstrijd waar het publiek bij mag en moet zijn", verduidelijkt Kapteijns. "Dat is een ander verhaal. In een leeg stadion kun je zeggen: 'Dan doen we het de week erop'. Maar niet met 30.000 man op de been."

"Dus die burgemeester fakkelde dat direct af en uiteindelijk zijn beide clubs heel blij met de oplossing waar de KNVB voor heeft gekozen." De bekerwedstrijd wordt ingehaald in de derde week van 2024, op woensdag 17 januari 2024, zo bevestigde de voetbalbond.

Dat is verbazingwekkend voor velen, omdat die midweek de reguliere achtste finales in de beker gepland staan. Tegelijkertijd zal dus nog de zestiende finalewedstrijd PSV - FC Twente plaatsvinden.

De loting koppelde Feyenoord aan de winnaar van het duel tussen PSV en FC Twente. Die wedstrijd wordt een week later gespeeld dan de overige achtste finalewedstrijden. Feyenoord ontvangt PSV of FC Twente op dinsdag 23, woensdag 24 of donderdag 25 januari.

