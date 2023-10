Burgemeester Alkmaar genoodzaakt tot vervelend besluit na tag van Legia Warschau

Donderdag, 12 oktober 2023 om 19:15 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 19:43

Anja Schouten, burgemeester van Alkmaar, heeft haar account op X afgeschermd. Dat betekent dat mensen die haar niet volgen, haar berichten niet kunnen bekijken. De beslissing van Schouten is volgens Brian Wijker van het Noordhollands Dagblad het gevolg van een bericht van Legia Warschau op X waarin de burgemeester wordt getagd.

De club uit Warschau is nog altijd boos naar aanleiding van gebeurtenissen rondom het Conference League-duel met AZ van vorige week (1-0). Na die wedstrijd werden Legia-spelers Radovan Pankov en Josué Pesqueira opgepakt door de politie. Een vechtpartij vlak bij de spelersbus, waarbij een beveiliger gewond raakte, zou de aanleiding zijn geweest voor de aanhoudingen. Legia bracht naar aanleiding van die gebeurtenissen een statement naar buiten, waarin AZ onder meer wordt beticht van leugens.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Een week later is de Poolse club nog altijd gefrustreerd. Woensdag plaatste Legia een bericht op X, waarin met Europarlementariër Andrzej Halicki wordt teruggeblikt op de ongeregeldheden.

“Ik heb tientallen buitenlandreizen gemaakt, zowel in Europa als daarbuiten, en ik ben nog nooit zo’n agressie tegengekomen”, vertelt Halicki onder meer. “Het was een schandalige situatie. Ook de uitspraken van de burgemeester van Alkmaar en intimidatie van Polen, alleen maar omdat ze uit Polen komen. Dit kan niet zonder juridische en sportieve gevolgen blijven.”

In het bericht is Schouten ook getagd. Dat lijkt ervoor gezorgd te hebben dat de burgemeester dusdanig veel berichten heeft ontvangen van fans die het met Legia eens zijn, dat ze heeft besloten om haar account af te schermen.

Op X reageert Wijker van het Noordhollands Dagblad op het feit dat Schouten haar account niet meer openbaar is. “Zat er natuurlijk dik in. Anja Schouten, burgemeester van Alkmaar, heeft haar X-account achter de muur geparkeerd. Logisch gevolg van de gekte die Legia Warschau op haar eigen kanalen in gang heeft gezet. Dit is echt onacceptabel.”

Op het bericht van Wijker wordt onder meer door iemand uit Polen gereageerd. “Man, ze blokkeert elke Pool die haar begint te volgen, zonder enige andere interactie. Als dit geen vreemdelingenhaat is, vertel me dan wat het wel is. U bent Pools. Anna (Anja, red.) blokkeert u. Je hebt een andere nationaliteit – Anna (Anja, red.) blokkeert je niet. Is dit de Nederlandse tolerantie?”