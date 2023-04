Burak Yilmaz ontbreekt om mysterieuze reden plots in selectie Fortuna

Zondag, 23 april 2023 om 14:25 • Jordi Tomasowa

Julio Velázquez heeft Burak Yilmaz niet meegenomen naar de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De trainer van Fortuna Sittard gaf ‘een technische beslissing’ op als reden, terwijl Fortuna zelf op Twitter meldt dat de 37-jarige aanvaller ‘niet fit genoeg is’. Volgens De Telegraaf valt uit de verklaring van Velázquez te leiden dat het niet botert tussen de trainer en de spits.

Yilmaz wekte enkele geleden verbazing met een cryptisch bericht, waarin hij leek te hinten op een afscheid bij de Limburgse club. De routinier zou het daarmee op hebben willen nemen voor de rest van de selectie, die wachtte op achterstallige salarissen. De club kampte met 'onvoorziene kosten', waardoor de salarissen enkele dagen later dan normaal werden uitgekeerd. Yilmaz hervatte vervolgens de training en kwam tegen Ajax (4-0 nederlaag) nog in actie.

XI:



?? Cox, Dogan en Úmaro terug in de basis;

?? Burak en Özyakup niet fit genoeg.#gaefor pic.twitter.com/lZtembDNg2 — Fortuna Sittard (@FortunaSittard) April 23, 2023

De Turkse spits ontbrak vorige week tegen AZ (0-3 nederlaag) vervolgens vanwege griepverschijnselen. Gezien de huidige situatie is het volgens De Telegraaf nog maar de vraag of Yilmaz zijn vijfjarig contract, waarin een overgang naar de functie van trainer is opgenomen, zal uitdienen. Bij Fortuna ontbrak ook Oguzhan Ozyakup, echter had dat volgens Velázquez fysieke redenen.