Bundesliga-uitblinker onthult: ‘Ik ben al mijn hele leven fan van Arsenal’

Victor Boniface is al zijn hele leven fan van Arsenal, zo heeft hij onthuld in de Obi One Podcast van voormalig profvoetballer John Obi Mikel. De spits uit Nigeria vertelt in het gesprek dat hij vroeger keek naar grote sterren uit het Arsenal-team van Arsène Wenger.

Boniface maakt inmiddels furore als spits van Bayer Leverkusen, maar begon zijn carrière als middenvelder. “In Afrika was ik middenvelder. Ik keek veel naar Santi Cazorla en Samir Nasri. Ik wilde het team helpen in de kleine ruimtes.”

Boniface kwam afgelopen zomer voor twintig miljoen euro over van het Belgische Union Sint-Gillis. Tijd om zich aan te passen had hij niet nodig. In zestien Bundesliga-duels wist hij al tien keer het net te vinden. Zeven keer gaf hij een assist.

Bij zijn aankomst in Leverkusen ontmoette hij voormalig Arsenal-middenvelder Granit Xhaka. “Hij heeft veel ervaring en is heel volwassen. Ik ben al m’n hele leven fan van Arsenal”, aldus de 23-jarige schutter.

Het is een publiek geheim dat Arsenal op zoek is naar een nieuwe spits. Gabriel Jesus is vaak geblesseerd en Eddie Nketiah heeft niet het gewenste niveau. The Gunners vingen vorige week nog bot bij Juventus, toen de club informeerde naar Dusan Vlahovic.

Een wintertransfer van Boniface is echter zeer onaannemelijk. De Nigeriaan kwam pas afgelopen zomer over en heeft een contract tot medio 2028. Volgens Transfermarkt Is hij 40 miljoen euro waard.

Afrika Cup

Boniface is viervoudig international van Nigeria. Hij ontving een uitnodiging voor de Afrika Cup van 2024, maar raakte vlak voor het toernooi geblesseerd en moet geopereerd worden aan zijn lies. Hij komt dus niet in actie in Ivoorkust.



