Bundesliga-sensatie is na fenomenale reeks voor 65 miljoen euro op te halen

Benjamin Sesko is in de aanstaande zomerse transferperiode voor een gelimiteerde afkoopsom van 65 miljoen euro op te halen bij RB Leipzig, zo melden Florian Plettenberg en Philipp Hinze van Sky Sport. Sesko werd en wordt in verband gebracht met een transfer naar met name de Engelse top.

Sesko is bezig aan een fantastische reeks bij Leipzig. De Sloveen, die aanstaande zomer op het EK in Duitsland actief is, wist in zijn laatste zeven duels voor die Roten Bullen steeds eenmaal te scoren.

De 20-jarige Sesko, die eind deze maand zijn verjaardag viert, scoorde zondag dus opnieuw in het duel met Eintracht Frankfurt (2-2) en vijzelde zijn seizoentotaal in de Bundesliga op naar veertien. Inclusief Champions League en DFB-Pokal staat de teller op achttien.

In het tot medio 2028 doorlopende contract van Sesko zijn enkele prestatie-gerelateerde clausules opgenomen. Dankzij niet nader gespecificeerde prestaties kon Sesko zijn clausule van vijftig miljoen euro verhogen. Dat is hem gelukt, nu het definitieve bedrag is vastgesteld op 65 miljoen.

Dat bedrag had nog hoger kunnen uitvallen, benadrukt Hinze. Het clausulebedrag had op kunnen lopen naar maximaal 75 miljoen, maar aan de vereisten die daarvoor hadden kunnen zorgen, wist Sesko niet te voldoen.

Sesko kwam vorig seizoen pas over van Red Bull Salzburg, dat 24 miljoen euro overhield aan de verkoop van de 27-voudig international (11 goals). In zijn eerste en enige jaar voor Leipzig heeft hij dusdanig veel indruk gemaakt, dat Chelsea, Manchester United en Arsenal aan hem gelinkt werden.

Volgens de laatste berichten uit de Engelse media heeft Arsenal de beste papieren om Sesko binnen te hengelen. The Telegraph schreef enkele dagen geleden nog dat the Gunners 'serieuze interesse' hebben in de Sloveen, die bij een daadwerkelijke transfer naar het Emirates Stadium moet concurreren met Kai Havertz, Gabriel Jesus en Eddie Nketiah.

