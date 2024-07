Bundesliga-sensatie Guirassy komt niet door medische keuring bij Dortmund: transfer plots onzeker

Serhou Guirassy dreigt zijn transfer naar Borussia Dortmund mis te lopen. De spits uit Guinee leek al binnen te zijn bij zijn nieuwe werkgever, maar tijdens de medische keuring is er een blessure ontdekt.

Eind vorige maand meldde Florian Plettenberg al dat de Guirassy's transfer van VfB Stuttgart naar Dortmund zo goed als beklonken was. De journalist van Sky Sport had het bij het rechte eind, daar alleen de medische keuring nog roet in het eten kon gooien.

De keuring levert zelden problemen op, maar dat was ditmaal wel het geval. "Tijdens een medisch onderzoek van Serhou Guirassy werd een blessure ontdekt die verdere opheldering behoeft", laat de club weten in een statement.

Volgens BILD heeft Guirassy de blessure opgelopen tijdens interlandverplichtingen met Guinee. Guirassy is nog niet hersteld van zijn blessure en daarom is de transfer momenteel verre van een gedane zaak.

In overleg met Markus Braun, de fysiotherapeut van Dortmund, is nu besloten om een second opinion aan te vragen, voordat er verdere conclusies worden verbonden aan het wel of niet doorgaan van de transfer.

Dortmund verwacht momenteel dat de transfer nog plaats zal vinden, maar daarvoor moet Guirassy de volgende medische check wel succesvol doorstaan.

Als de transfer alsnog doorgaat, haalt Dortmund met Guirassy één van de absolute Bundesliga-sensaties van vorig seizoen in huis. De 28-jarige aanvaller maakte vorig seizoen liefst 28 Bundesliga-treffers en daarmee hoefde hij alleen Harry Kane (36) voorrang te verlenen.

