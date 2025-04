Bukayo Saka beleeft met snelle goal absolute droomrentree bij Arsenal

Arsenal heeft dinsdag geen fout gemaakt in de thuiswedstrijd tegen Fulham: 2-1. De avond in Noord-Londen stond in het teken van Bukayo Saka, die zijn rentree maakte na bijna vier maanden afwezigheid en zijn comeback opluisterde met een doelpunt. Arsenal staat nu negen punten achter koploper Liverpool. dat woensdag in actie komt tegen Everton.

Er was binnen een kwartier tegenslag voor Arsenal. Gabriel Magalhães ging plotseling op de grond zitten en de Braziliaanse verdediger moest al snel worden gewisseld. Even later ging ook Jurriën Timber naar de grond na een blok, maar de Nederlander hoefde niet voortijdig naar de kant.

Bij Arsenal kwam het gevaar met name via Martin Ødegaard en Ethan Nwaneri. De 1-0 kwam echter van de schoen van Mikel Merino. Na een vlotte aanval via Timber en Nwaneri kwam de bal terecht bij de Spaanse aanvaller, die zijn inzet via een Fulham-verdediger in de hoek zag verdwijnen.

Arsenal bereikte de rust met een minieme voorsprong en wilde die na de hervatting uitbouwen. Odegaard schoot echter van dichtbij over en toen Timber alleen voor doelman Bernd Leno opdook, kwam de Duitser als winnaar uit de strijd. Merino had pech dat hij een schot van dichtbij via een speler van Fulham net naast de paal zag verdwijnen.

De fans van Arsenal raakten in vervoering toen Saka zich in de 65ste minuut klaarmaakte om in te vallen. De vleugelaanvaller was bijna vier maanden uit de roulatie vanwege blessureleed. Manager Mikel Arteta durfde het aan om Saka in te brengen in de slotfase van de Londense derby, als vervanger van Nwaneri.

Het bleek een gouden greep te zijn van Arteta, want na een vlotte aanval van Arsenal stond Saka bij de tweede paal klaar om de 2-0 binnen te koppen. De goal zorgde voor veel vreugde bij Saka zelf, zijn medespelers en de fans in het Emirates Stadium. De treffer viel slechts zeven minuten na de entree van de buitenspeler.

De 2-0 van Saka, die op 21 december voor het laatst in actie kwam voor Arsenal, zorgde voor opluchting bij de nummer twee in de Premier League. Fulham deed pas in minuut 94 wat terug: een van richting veranderd schot van Rodrigo Muniz vloog in de korte hoek. Arsenal, waar Timber uit voorzorg naar de kant ging en een goal van Gabriel Martinelli werd geannuleerd wegens buitenspel, trok de voorsprong uiteindelijk over de streep.