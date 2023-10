Buitenlandse media zien Ajax ‘elke week’ slechter worden: ‘In stijl verloren’

Maandag, 30 oktober 2023 om 08:09 • Jan Hoeksema • Laatste update: 08:28

In de buitenlandse media is er veel aandacht voor de huidige sportieve malaise bij Ajax. Na de nederlaag op bezoek bij PSV (5-2) schrijven onder meer de Belgische, Franse en Spaanse pers uitgebreid over de crisis in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax liep in het Philips Stadion uiteindelijk tegen een ruime nederlaag aan, ondanks dat de ploeg in verschillende fases van het duel sterk voor de dag kwam en de nodige kansen bij elkaar speelde.

"Even leek het alsof Ajax zijn rug zou rechten, maar het bezoek aan Eindhoven is uiteindelijk een nachtmerrie geworden", schrijft het Belgische medium Sporza. En dat terwijl de ploeg van Hedwiges Maduro alleraardigst aan het duel begon.

"Ajax voetbalde vrank en vrij en verzamelde doelrijpe kansen tegen een gemakzuchtig en onherkenbaar PSV. Dat het na 20 minuten slechts 1-1 stond, was een klein mirakel." Toch verloor Ajax wederom. "Met 5 punten uit 8 wedstrijden is Ajax hekkensluiter. Ongezien", besluit Sporza.

Iets verder richting het zuiden wordt er gesproken van een Amsterdamse crisis. "Elke week verslechtert de situatie bij Ajax", concludeert het Franse L'Équipe. "De Ajacieden wonnen zondag voor de tiende wedstrijd op rij niet en dat gebeurde in stijl. Eredivisie-koploper PSV wist ze te verpletteren."

Het malheur van Ajax bereikte ook Spanje. "Ajax weet zich niet op te richten. Het drama wordt steeds groter en de alarmbellen zijn al afgegaan", ziet Marca. "Het ontslag van Maurice Steijn en de aanstelling van Maduro hebben hebben de staat van Ajax niet weten te veranderen."

"De nederlaag in deze Nederlandse 'klassieker' bevestigt de enorme institutionele en sportieve crisis waarin Ajax verkeert", gaat de krant verder. "Een historisch drama voor een team dat helemaal niet gewend is om met dergelijke situaties om te gaan."