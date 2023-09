Buitenlandse media na Klassieker: ‘Geëscaleerd haatduel’ en ‘Fight club Ajax’

Maandag, 25 september 2023 om 12:03 • Bart DHanis

De Klassieker houdt maandagochtend niet alleen in Nederland, maar ook in de landen om ons heen de gemoederen bezig. In Duitsland spreekt men van een ‘geëscaleerd haatduel’ tussen Ajax en Feyenoord en het Engelse Daily Mail noemt de situatie bij Ajax een 'anarchistische scène’.

Ajax werd zondagmiddag historisch van het veld geblazen door Feyenoord, dat na 37 minuten al met 0-3 leidde. Gefrustreerde supporters konden het niet aanzien en gooiden tot tweemaal toe vuurwerk het veld op, waarna scheidsrechter Serdar Gözübüyük in overleg met de zogeheten driehoek besloot tot definitieve staking. Zondagavond besloot Ajax om technisch directeur Sven Mislintat te ontslaan. Buitenlandse media schrijven daags na De Klassieker vooral over de laatstgenoemde gebeurtenis.

“Het ontslag van Mislintat was het hoogtepunt van een veelbewogen zondag, waarin de wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord met onmiddellijke ingang werd afgelast vanwege het herhaaldelijk afsteken van vuurwerk", schreef Die Welt maandagochtend. Daarnaast vatte het dagblad het werk van de ontslagen Mislintat samen: “Hij kocht 10 spelers voor meer dan 100 miljoen euro, maar verkocht ook voor 150 miljoen euro aan spelers.”

BILD zag een duidelijk verband tussen de ongeregeldheden buiten het veld en de prestaties van Mislintat. “De voormalig td werd al tijdens de wedstrijd beledigd met spreekkoren en spandoeken. Er werd geroepen dat de Duitser op moest rotten. De voormalig directeur van VfB Stuttgart zou op gespannen voet leven met scouts van Ajax, omdat zij zich genegeerd voelen door hem en hij totaal geen contact met hen zoekt." De krant spreekt daarnaast van een 'geëscaleerd haatduel’.

In Engeland sprak de Britse tabloid Daily Mail van ‘anarchistische scènes’ bij Ajax. Na de chaotische taferelen van zondag maakte de club die avond nog bekend dat Mislintat de deur werd gewezen. The Sun rept over ‘Fight club Ajax’ en het Belgische Sporza vraagt zich af wanneer Ajax eindelijk de bodem gaat bereiken. "Ajax voetbalde op een vulkaan die op ontploffen stond."