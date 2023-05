Buijs wimpelt club uit Eredivisie af maar zegt niet op voorhand ‘nee’ tegen ADO

Zondag, 7 mei 2023 om 12:29 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:53

Danny Buijs heeft geen interesse in de trainersfunctie bij FC Emmen, zo geeft hij zondag te kennen in Goedemorgen Eredivisie. De club uit Drenthe zoekt een opvolger van Dick Lukkien, die deze zomer naar FC Groningen vertrekt. Buijs staat wel open voor een terugkeer als trainer bij ADO Den Haag, waar gezocht wordt naar een vervanger van de binnenkort vertrekkende Dick Advocaat.

Hans Kraay junior geeft in de talkshow van ESPN op zondagochtend aan dat hij via via heeft gehoord dat Buijs reeds 'nee' heeft gezegd tegen de clubleiding van Emmen. "Ik heb met Emmen gesproken, ja", ontwijkt de veertigjarige oefenmeester de vraag van Kraay enigszins. "Ik weet niet of ze mij wilden kiezen, maar ik heb in ieder geval aangegeven dat ik dat niet ga doen."

Danny Buijs wijst FC Emmen af en staat open voor het trainerschap van ADO ?? — ESPN NL (@ESPNnl) May 7, 2023

ADO Den Haag

"Heb je contact met ADO?", wil Kraay daarna weten van Buijs, die vorig jaar oktober werd ontslagen bij KV Mechelen. "In de winter heb ik een paar concrete opties gehad. Toen heb ik bewust gewacht", antwoordt de momenteel clubloze coach. "En een paar weken geleden is er interesse geweest uit Nederland en het buitenland. Maar mijn voorkeur gaat er wel naar uit om in Nederland te blijven. Dus momenteel ben ik niet met iemand concreet in gesprek", zo benadrukt Buijs, in eigen land eerder werkzaam voor FC Groningen.

Kraay wil vervolgens horen van Buijs, tussen 2009 en 2011 als speler actief voor ADO, of hij interesse heeft in een terugkeer in Den Haag. "Ik ga op voorhand geen 'nee' zeggen, Hans, want ADO is ook speciaal voor mij. Ik heb daar een paar jaar gespeeld en toen een geweldige tijd gehad. Het is een heel bijzondere club, ook een moeilijke club. Dat is de afgelopen jaren ook wel gebleken. Maar ik weet niet wat zij gaan doen richting het nieuwe jaar."