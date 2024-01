â€˜Budget van 2 miljard (!) pond ligt klaar voor komst van Salah Ã©n De Bruyneâ€™

‘Budget van 2 miljard (!) pond ligt klaar voor komst van Salah én De Bruyne’

De clubs uit de Saudi Pro League zijn van plan om komende zomer ongeveer twee miljard pond - meer dan twee miljard euro - uit te geven. Dat meldt sportjournalist Ben Jacobs. Daarbij worden er twee specifieke namen genoemd die over een half jaar naar het Midden-Oosten gehaald moeten worden: Kevin De Bruyne en Mohamed Salah.

De twee miljard euro die komende zomer moet worden uitgegeven bestaat uit transferkosten, salarissen en geld voor zaakwaarnemers. Het is een aanzienlijk verschil met afgelopen zomer, toen er 750 miljoen pond (ongeveer 870 miljoen euro) aan transfersommen werd uitgegeven door de Saudische clubs.

De Bruyne en Salah zijn dus twee belangrijke doelwitten. De Bruyne, die nog tot medio 2025 vastligt bij Manchester City, is volgens Jacobs al benaderd door Al-Nassr en Al-Hilal. Manchester City zou meer dan honderd miljoen euro voor hem willen ontvangen.

Ittihad Club wilde Salah afgelopen zomer voor zo'n 175 miljoen euro overnemen van Liverpool, waar hij nog tot medio 2025 vastligt. Die overgang ging niet door, maar Jacobs schrijft dat 'het gevoel is dat Salah uiteindelijk naar Saudi-Arabië zal gaan, maar het is niet zeker of dit al in de zomer van 2024 gaat gebeuren'. De verwachting is wel dat naast Ittihad Club ook Al-Hilal komende zomer een poging zal gaan wagen.

Andere bekende namen die door Jacobs worden gelinkt aan clubs in Saudi-Arabië zijn Thiago Alcantara (Liverpool), Heung-min Son (Tottenham Hotspur) en Victor Osminhen (Napoli).

Nieuwe regels

Vanaf het seizoen 2024/25 is het voor clubs in de Saudi Pro League toegestaan om tien buitenlandse spelers in de selectie te hebben. Momenteel zijn dat er nog acht. Twee van die tien spelers moeten wel in of na 2003 zijn geboren.

Daarom is het waarschijnlijk dat Saudische clubs zich ook op meer jonge spelers gaan richten. Ook het huren van spelers wordt mogelijk gebruikelijker, om een betere relatie te krijgen met clubs uit de grote Europese competities.

