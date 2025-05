'Bruno Fernandes krijgt ultimatum opgelegd: binnen 72 uur duidelijkheid over toekomst bij Manchester United'

Het is onduidelijk of Manchester United-aanvoerder Bruno Fernandes ook komend seizoen actief is op Old Trafford. Journalist Chris Wheeler van de Daily Mail schrijft dat de zaakwaarnemer van de Portugees een onderhoud heeft gehad met de Saudische topclub Al-Hilal.

Fernandes ligt bij Manchester United vast tot medio 2027, met de optie op een extra seizoen. De middenvelder is bepalend in het team van manager Rúben Amorim, al heeft Fernandes eerder laten weten te willen nadenken over een vertrek als dat door de club als (financieel) noodzakelijk wordt gezien.

Fernandes' zaakwaarnemer Miguel Pinho heeft donderdagavond in het Four Seasons Hotel in Riyad een onderhoud gehad met een delegatie van Al-Hilal. De Saudi's, die 'tot diep in de nacht' hebben gesproken met Pinho, zijn bereid omgerekend ruim 118 miljoen euro te betalen aan Manchester United.

Fernandes zou ook absoluut niet armer worden van een transfer naar de nummer twee van het afgelopen Saudi Pro League-seizoen. De 30-jarige smaakmaker kan daar een jaarsalaris van 65 miljoen pond verdienen, met een maximum van 200 miljoen pond inclusief bonussen bij een driejarig contract. Omgerekend 237 miljoen euro.

Of het van een overstap komt, wordt vermoedelijk duidelijk binnen 72 uur. Al-Hilal heeft namelijk een ultimatum gesteld en wil binnen die tijd een 'ja' of een 'nee' horen van Fernandes.

Bronnen bij Manchester United laten aan the Daily Mail weten dat de club zijn beste speler niet wil verkopen. Toch zijn er vraagtekens door het mislopen van de Champions League en de tientallen miljoenen die de club misloopt. "Als de club denkt dat het beter is om te vertrekken om wat geld te verdienen, dan is dat wat het is", stelde Fernandes woensdag.

Fernandes is momenteel al in Azië op een post season-tour met Manchester United. Er valt echter niets te vieren. De (gevallen) grootnacht eindigde vijftiende in de Premier League, verloor de Europa League-finale van Tottenham Hotspur, speelt komend seizoen niet in Europa, loopt ruim 100 miljoen euro mis aan inkomsten en ging woensdag met 1-0 onderuit tegen de ASEAN All-Stars.