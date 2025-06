Bruno Fernandes hakt knoop over zijn toekomst door na duizelingwekkend aanbod van Al-Hilal

Bruno Fernandes gaat niet naar Al-Hilal, zo weet Fabrizio Romano te melden. De club uit Saudi-Arabië deed de aanvoerder van Manchester United een duizelingwekkend aanbod, maar hij wil graag in Europa blijven spelen.



De interesse van Al-Hilal in Fernandes was al een tijdje bekend. De Saudi’s wilden heel ver gaan om de aanvoerder van Manchester United binnen te halen en boden hem een driejarig contract met een totaal salarispakket van een slordige 237 miljoen euro, inclusief bonussen.



Bruno Fernandes geldt ook dit seizoen weer als de uitblinker van Manchester United. De Portugees was bij 38 doelpunten betrokken in 57 wedstrijden van de club.

Fernandes’ zaakwaarnemer Miguel Pinho hield donderdag positieve gesprekken met Al-Hilal, dat Fernandes volgens de Daily Mail een ultimatum had opgelegd van 72 uur.



Toch gaat Fernandes de overstap naar het Midden-Oosten dus niet maken. Voor de penningmeester van Manchester United komt het nieuws wellicht aan als een harde klap. Al-Hilal was bereid om 118 miljoen euro neer te tellen voor de dertigjarige spelverdeler.



Bruno Fernandes heeft een moeilijk jaar achter de rug met Manchester United, dat vijftiende eindigde in de Premier League en de Europa League-finale verloor van Tottenham Hotspur. The Red Devils spelen daardoor geen Europees voetbal komend seizoen, wat zij voelen in hun portemonnee.



Bruno Fernandes ligt nog tot medio 2027 vast in Manchester. Het feit dat hij het aanbod van Al-Hilal af heeft geslagen, betekent niet dat hij in Engeland blijft. Manager Ruben Amorim wil Bruno Fernandes er graag bijhouden, al kan het zo zijn dat door het mislopen van Europees voetbal, de Portugees verder gaat kijken.