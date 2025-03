Bruno Fernandes gidst Manchester United met hattrick naar kwartfinale Europa League

Manchester United is erin geslaagd zich bij de laatste acht van de Europa League te voegen. In een duel met drie stafschoppen, een rode kaart voor Real Sociedad en een hattrick van Bruno Fernandes werd het 4-1 voor de Engelsen. Bruno Fernandes maakte beide strafschoppen voor Man United, terwijl de door Matthijs de Ligt veroorzaakte strafschop aan het begin van de wedstrijd werd binnengeschoten door Mikel Oyarzabal. Manchester United neemt het in de kwartfinale op tegen Olympique Lyon.

Met Noussair Mazraoui, De Ligt en Joshua Zirkzee stonden er drie (geboren) Nederlanders aan de aftrap. Zirkzee stond in de voorhoede met Rasmus Højlund en Alejandro Garnacho. Fernandes vormde het blok op het middenveld met Casemiro. Bij Sociedad stond Surinaams international Sheraldo Becker op de rechtsbuitenpositie.

Real Sociedad brak na een paar minuten spelen op Old Trafford gevaarlijk door over de rechterkant. Een vlijmscherpe voorzet leek binnengetikt te kunnen worden door Oyarzabal, ware het niet dat de Spaanse spits op het laatste moment gevloerd werd door de inglijdende De Ligt. De Nederlander kreeg een strafschop tegen, Oyarzabal schoot binnen: 0-1.

Man United kreeg direct een enorme kans om op gelijke hoogte te komen, toen Bruno Fernandes scherp voorgaf op Rasmus Højlund en de Deense spits van dichtbij niet raak wist te prikken. Bij die actie werd Højlund echter gevloerd, waardoor ook Man United een strafschop kreeg. Fernandes pakte zijn verantwoordelijkheid en stuurde Álex Remiro de verkeerde hoek in: 1-1.

Man United voetbalde bij vlagen goed mee, al ontbrak het bij de ploeg aan echte scherpte voorin. Zo ook bijvoorbeeld bij Højlund, die tot ongeloof van het stadion van dichtbij naast tikte. Een volley van Patrick Dorgu uit een hoekschop was fraai, maar had niet genoeg snelheid en richting om Remiro te passeren.

Vlak na rust zag Zirkzee zijn prima schot richting de verre hoek gekeerd worden door Remiro. De rebound belandde voor de voeten van Dorgu, die neergehaald werd door Aritz Elustondo. De verdediger leek weinig verkeerd te doen, maar de penalty bleef staan en Fernandes schoot binnen: 2-1.

Het werd nog een stuk lastiger voor Sociedad toen invaller Jon Aramburu Dorgu neerhaalde. De arbiter twijfelde niet en stuurde de Venezolaan, die een minuut of zeven binnen de lijnen stond, met een directe rode kaart van het veld.

In het restant van de wedstrijd liet Man United lange tijd na het tweeluik vroegtijdig te beslissen. Vlak voor tijd was het alsnog raak. Na een razendsnelle counteraanval schoot Fernandes zijn derde treffer van de avond binnen: 3-1. Diogo Dalot zorgde in blessuretijd zelfs nog voor de 4-1.