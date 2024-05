‘Broertje van Jude Bellingham kan fraaie transfer naar Premier League maken’

Crystal Palace voert gesprekken over Jobe Bellingham. Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano is het broertje van Real Madrid-ster Jude Bellingham deze zomer een van de belangrijkste transfertargets bij the Eagles. Jobe Bellingham speelt sinds afgelopen zomer voor Sunderland, waar hij een goed debuutseizoen achter de rug heeft.

Oliver Glasner, manager van Crystal Palace, is overtuigd van de kwaliteiten van de jongste Bellingham-telg. De Oostenrijkse oefenmeester heeft sportief directeur Dougie Freedman de opdracht gegeven om de gesprekken met Sunderland te openen. Bellingham staat echter op de radar bij meer Premier League-clubs.

Zo zou ook Brentford komende zomer toe willen slaan, nu Bellingham nog enigszins betaalbaar is. De achttienjarige aanvallende middenvelder ligt bij Sunderland nog tot medio 2027 vast. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 12 miljoen euro.

Sunderland nam Bellingham vorige zomer voor slechts 1,75 miljoen euro over van Birmingham City. De Engelse jeugdinternational imponeert sinds dag één in het shirt van the Black Cats.

Dit seizoen noteerde Bellingham liefst 3.755 speelminuten achter zijn naam, verdeeld over 47 optredens. Daarin was de rechtspoot goed voor zeven doelpunten. Eenmaal fungeerde Bellingham als aangever.

Het debuutseizoen van broer Jude bij Real Madrid was nog indrukwekkender. De Engels international wacht zaterdag nog een Champions League-finale, maar kan eigenlijk al niet meer stuk bij de fans van de Koninklijke.

In zijn eerste jaar namens Real Madrid wist Bellingham al beslag te leggen op LaLiga en de Spaanse Supercup. Na 41 officiële wedstrijden staat de aanvallende middenvelder op het indrukwekkende aantal van 23 doelpunten en 12 assists.

