Broer maakt Ziyech met de grond gelijk: ‘De snus heeft je geheugen aangetast’

Zaterdag, 29 april 2023 om 17:30 • Laatste update: 18:37

Faouzi Ziyech heeft geen goed woord over voor zijn broertje Hakim. De voormalig Ajacied ging onlangs tegenover Vogue in op de opvoeding die hij vroeger heeft gehad en de rol die zijn moeder daarin speelde. Dit interview lijkt slecht te zijn gevallen bij Faouzi, die aangeeft zich helemaal te hebben weggecijferd voor de carrière van Ziyech. Alleen heeft hij daar naar zijn mening niet de credits voor gekregen.

Ziyech vertelde in het interview dat zijn moeder negen kinderen moest opvoeden. Faouzi kan zich hier echter niet in vinden. “Alleen jij was kind (11), de rest was 16, 18, 20, 22, 23, 27, 29 en sommigen hadden al kinderen", schrijft hij in een post op Instagram. “Ik en je zus namen de opvoeding over, niet geheel onverstandig.”

De Marokkaans international liet zich in het blad ook uit over Aziz Doufikar, een oud-prof die speelde voor onder meer PEC Zwolle en door Ziyech als een mentor beschouwd wordt. Faouzi is van mening dat juist hij ‘alles opofferde’ voor de toekomst van zijn broertje. “Ik die alles opofferde (ook zijn gezin) voor jouw toekomst, kansen en mogelijkheden. Jij was het meest zorgeloos en verwend van allemaal (van de hele wijk)."

“Drie jaar non-stop, soms twee keer in de week, stond ik langs de lijn, in weer en wind, tot aan je vijftiende”, vervolgt Faouzi. “Daarna heb alleen ik geregeld dat je in een gastgezin kwam. Tot aan je rijbewijs pikte ik je halverwege op bij de McDonald's Lelystad, Zwolle, zelfs Joure, zodat je nog wat aan je weekend had, toen stond niemand te dringen om je op te halen. Als ik echt niet kon, gaf ik mijn auto af en bracht en/of haalde mijn maat je op waar dan ook in het land. Mijn ruggengraat, dat is wat jou gevormd heeft en dan heb ik het niet eens over de mentalsessies, de dips en breakmomenten.”

Faouzi gaat in een andere post dieper in op alles wat hij voor zijn broertje Ziyech heeft gedaan. "Maar goed, de snus heeft niet alleen je tanden aangetast, maar ook je geheugen", zo eindigt hij zijn verhaal. Ook heeft hij een Instagram-post geplaatst, waarop Ziyech met verschillende dure horloges is te zien. "Waardeloze klokjes vergeleken met de tijd die je van mij kreeg!", valt er als bijschrift te lezen.

