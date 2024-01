Brobbey weet welke spits hij moet aftroeven om contract bij United te verdienen

De blessure van Anthony Martial zal Manchester United er niet toe bewegen om in de winter nog een spits aan te trekken. Omdat de Fransman in de zomer uit zijn contract loopt - en de clubs geenszins van plan is deze te verlengen - zal Manchester United in de zomer wél op zoek gaan naar een nieuwe spits. Laurie Whitwell van the Athletic noemt twee concrete namen die hoog op het lijstje staan: Brian Brobbey en Ivan Toney.

Martial zal door een liesblessure in ieder geval de komende tien weken uit de roulatie liggen. Waar Engelse media eerder speculeerden over een tijdelijke vervanger, smoort Whitwell dat nu in de kiem.

De naam van Eric Maxim Choupo-Moting viel veelvuldig in de tabloids, maar Manchester United kan zich vanwege de financiële reglementen simpelweg geen grote transfersom permitteren, schrijft de journalist.

"In de zomer zal Manchester United kijken naar nieuwe versterkingen centraal voorin", schrijft Whitwell. "Dan kunnen zij het door het vertrek van Martial vrijgekomen 240.000 pond aan weeksalaris elders investeren."

Manchester United ondernam volgens Florian Plettenberg van Sky Sports ook wel degelijk concrete pogingen om Brobbey deze maand over te nemen. "Het was de afgelopen dagen absoluut een idee van Erik ten Hag om hem deze winter aan te trekken. Het was alleen niet mogelijk, Ajax gaf geen groen licht."

Brobbey zou niet de enige Nederlandse spits zijn met wie the Red Devils om tafel ging. "Het management van Joshua Zirkzee en Manchester United hebben gesproken", vertelt de Duitse transferjournalist.

"Manchester United wilde hem deze winter al kopen, maar Bologna heeft duidelijk gemaakt dat hij in januari niet te koop is. In de zomer kan hij wel vertrekken door een transferclausule van zo'n veertig miljoen euro."



