Brobbey vertelt over zijn contact met Vaessen: ‘Ik ben heel blij voor hem’

Zondag, 12 november 2023 om 17:15 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:24

Brian Brobbey is blij met zijn persoonlijke prestatie tegen Almere City FC (2-2). De spits van Ajax leverde de assist bij beide doelpunten en werd door ESPN uitgeroepen tot Man of the Match. "Ik denk dat ik goed bezig was in deze wedstrijd", zegt Brobbey voor de camera van de genoemde tv-zender.

Brobbey vocht de hele wedstrijd een felle strijd uit met zijn bewaker Damian van Bruggen. In de vijftiende minuut raakten de kemphanen in een opstootje terecht, waarbij beide spelers een gele kaart kregen van Bas Nijhuis.

Brobbey heeft genoten van de strijd met Van Bruggen. "Het waren zeker lekkere duels, alle complimenten naar hem ook. Of hij sterker is dan ik? Volgens mij won ik bijna alles van hem, dus nee."

Ajax leek op weg naar een zege, maar gaf die weg door een onhandige tackle van Benjamin Tahirovic in zijn eigen strafschopgebied. Nijhuis gaf een penalty aan Almere, die door Thomas Robinet werd benut.

"Het was natuurlijk niet slim, maar ik weet zeker dat hij van zijn fout leert", zegt Brobbey over Tahirovic. "Hij was ook belangrijk door het eerste doelpunt te maken. Hij is een topspeler in mijn ogen."

Brobbey spreekt van 'gemengde gevoelens' over de wedstrijd in Almere. "In de eerste helft hadden we het lastig. In de tweede helft creëerden we wel wat meer kansen. Maar we moesten gewoon winnen."

Etienne Vaessen

Zaterdag maakte RKC Waalwijk-doelman Etienne Vaessen zijn rentree onder de lat tegen Go Ahead Eagles (0-1 verlies). De doelman raakte begin oktober in de wedstrijd tegen Ajax gewond aan het hoofd bij een botsing met Brobbey. De spits van Ajax onderhoudt sindsdien contact met Vaessen.

"Ik zag hem gisteren weer op het veld staan en toen we naar Almere reden met de spelersbus zag ik hem ook op Facebook", aldus Brobbey. "Ik ben blij dat hij terug is. We hebben heel veel contact. Ik ben heel blij voor hem."