Brobbey verschijnt zeer schuldbewust voor camera na deceptie tegen PSV

Zondag, 29 oktober 2023 om 17:16 • Jeroen van Poppel

Brian Brobbey reageert zeer schuldbewust op de ontluisterende nederlaag van Ajax op bezoek bij PSV (5-2). De 21-jarige spits rekent het zichzelf aan voor rust niet meer dan één doelpunt te hebben gemaakt. "Ik had de kansen gewoon moeten afmaken", aldus Brobbey in gesprek met ESPN.

Ajax stond bij rust met 1-2 voor in het Philips Stadion, maar de tussenstand had veel hoger kunnen uitpakken. Brobbey miste twee enorme kansen, maar maakte een derde mogelijkheid een-op-een met doelman Walter Benítez wél af.

"Ik vond dat we de eerste helft fantastisch speelden", zegt Brobbey. "Als ik de kansen afmaak, dan was het een heel andere wedstrijd geworden."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na rust wist PSV de topper in no-time te kantelen. "Ik weet eerlijk gezegd niet wat er in de tweede helft gebeurde. We begonnen heel slap, PSV juist heel sterk. We gaven de goals makkelijk weg."

Brobbey prijst de gehanteerde tactiek van interim-coach Hedwiges Maduro. "Hedwiges had samen met Dave Vos (assistent-coach, red.) een heel goed plan gemaakt, dat zag je in de eerste helft ook terug."

Maduro gaf Brobbey en ook Steven Bergwijn duidelijk extra instructies aan de hand van de verloren Europa League-wedstrijd donderdag bij Brighton & Hove Albion (2-0). "Tegen Brighton gingen we bijna niet diep." Tegen PSV zorgde Brobbey op die manier juist voor veel gevaar.

Toch was het niet genoeg voor een resultaat. Ajax staat op een historische laatste plaats in de Eredivisie. "We blijven strijden", zegt de spits. "De fans moeten vertrouwen op de eerste helft die we speelden. Iedereen heeft de eerste helft gevochten, in de tweede helft was het gewoon beetje gekkenwerk. We moeten ons vasthouden aan de eerste helft."