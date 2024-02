Brobbey steekt Taylor hart onder de riem met veelzeggende foto én emoji

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Brian Brobbey, die zijn maatje Kenneth Taylor een hart onder de riem steekt.

Brobbey neemt Taylor in bescherming met een Story op Instagram. Maandag plaatst de spits van Ajax een foto samen met zijn ploeggenoot en begeleidt hij het beeld met een hartje als onderschrift. Dat doet hij daags na het duel met NEC (2-2), waarin Taylor uitgefloten werd door het publiek in de Johan Cruijff ArenA. Ook tijdens de wedstrijd tegen FK Bodø/Glimt werd er luid gejuicht toen Taylor gewisseld werd.

De Instagram Story van Brian Brobbey.

