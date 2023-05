Brobbey speelt plots hele wedstrijden en geeft daarvoor verklaring

Dinsdag, 16 mei 2023 om 19:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:59

Brian Brobbey pikte zijn felbegeerde doelpunt mee tegen FC Groningen (2-3 winst). De centrumspits van Ajax geeft voor de camera van ESPN toe in een moeilijkere fase te zitten. Brobbey was dan ook toe aan een treffer. "Vandaag heb ik mijn goaltje te pakken en daar ben ik blij mee", aldus de aanvaller, die al drie maanden niet meer had gescoord in de Eredivisie.

Het viel verslaggever Cristian Willaert op dat Brobbey niet lachte na het binnentikken van de voorzet van Mohammed Kudus. "Dat doe ik bijna nooit, maar ik ben natuurlijk wel blij", zegt Brobbey. "Nee, nee, het is niet om te laten zien dat een goal voor mij heel normaal is, zo bedoel ik het ook niet. Ik doe het nooit, ik weet niet waarom. Diep vanbinnen ben ik wel blij. Het was nog een moeilijke bal. Ik raakte die bal nog helemaal verkeerd ook. Hij kwam een beetje achter me. Soms heb je als spits van die perioden dat niets erin gaat en niets lukt."

Het leek misschien een makkelijke goal, maar Brian Brobbey dacht daar anders over ?? — ESPN NL (@ESPNnl) May 16, 2023

Dit seizoen is veel te doen om de fitheid van Brobbey, die lange tijd geen volledige wedstrijd kon spelen volgens trainer John Heitinga. Brobbey speelde de laatste drie duels, inclusief de bekerfinale tegen PSV, echter op vijf minuten na volledig uit. "Ik denk dat ik sterker ben geworden. Na training doe ik ook veel", zegt Brobbey. "Dan ga ik lopen of fietsen in de gym bij Ajax. Fietsen doe ik een half uurtje, lopen tien of vijftien minuten. Daardoor ben ik sterker geworden, dat zie je nu ook terug in wedstrijden."

Brobbey vindt dat hij moet werken aan zijn afwerking. 'Het is niet moeilijk om te verbeteren, want het is trainbaar. Als ik dat doe, dan kan ik het ook laten zien in de wedstrijden." Willaert vraagt tot slot aan Brobbey of hij bij twee doelpunten wél zal lachen. "Bij drie keer. Dat zou mijn eerste hattrick zijn, haha", lacht Brobbey breeduit voor de camera.