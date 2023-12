Brobbey sneert na kritiek: ‘Hij praat veel, maar ik heb zijn trigger niet nodig’

Brian Brobbey kan niets met de kritiek van Marco van Basten. Dat vertelt de Ajax-spits in een eindejaarsinterview met de NOS. De oud-spits en huidig analyticus verweet Brobbey dat zijn kwaliteiten voor het doel nog het nodige te wensen over laat. "Van Basten praat over iedereen", aldus de aanvaller.

"Hij heeft dus twaalf jaar lang in de opleiding gezeten bij Ajax, en hij heeft nog geen één idee wat hij moet doen als hij een-op-een met de keeper komt", was Van Basten eerder bij Rondo kritisch op de 21-jarige spits.

Ook voor Devyne Rensch was de voormalige Gouden Bal-winnaar niet mild. De vleugelverdediger was 'niveau Cambuur', zo stelde Van Basten. Brobbey kan weinig met de kritiek op hem en zijn teamgenoten.

"Van Basten praat over iedereen. Hij noemde Devyne van Cambuur-niveau. En een paar dagen daarna vond hij het opeens weer een goede speler. Hij zegt ook altijd: 'die jongens verdienen heel veel geld, dus we mogen wel wat zeggen."

Brobbey denkt niet dat het doel van Van Basten is om de Ajax-selectie te motiveren. "Hij praat veel, dat is ook zijn werk natuurlijk. Ik denk niet dat hij het doet om ons te triggeren. Daar heb ik hem niet voor nodig."

John Bosman

Toch gaat Brobbey aan de slag om zijn afwerken én koppen te verbeteren. Daarvoor zal hij samenwerken met John Bosman, een voormalig veelscorende Ajax-spits.

"Dat is iets wat nog altijd beter kan. Daar zijn we ook mee bezig. Trainen, trainen, trainen. Ons speelschema was te druk, dus ik ben nog niet begonnen met John Bosman, maar hij gaat me helpen om beter te worden."

Tweede natuur

Een kenmerkend aspect aan het spel van Brobbey is het gebruik van zijn lichaam. De spits gooit vaak zijn kont in de strijd om de bal af te schermen, om vanaf daaruit vervolgens door te voetballen.

Brobbey weet dat het een wapen van hem is en heeft er daarom ook veel op getraind. "Dat gaat automatisch. Het is een tweede natuur. Ik heb in de jeugd Dave Vos (nu trainer van Jong Ajax, red.) gehad."

"Hij is met me aan de slag gegaan en heeft me heel erg geholpen met het vasthouden van de bal. Ik weet precies wat ik moet doen als er spelers aan me zitten. En als ze niet aan me zitten, weet ik ook wat ik moet doen."

