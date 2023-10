Brobbey onthult inhoud van bericht dat Vaessen naar hem stuurde

Donderdag, 5 oktober 2023 om 21:36 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:40

Brian Brobbey is blij dat het goed gaat met Etienne Vaessen. De spits van Ajax wordt na afloop van de Europa League-wedstrijd tegen AEK Athene (1-1) gevraagd naar de doelman van RKC Waalwijk, die knock-out ging na een schoen van Brobbey tegen zijn hoofd.

"Ik heb met hem gesproken", zegt Brobbey voor de camera van ESPN. "Hij stuurde me een lief berichtje. Daar was ik heel blij mee. Hij stuurde me een lange tekst, waarin stond dat het normaal is dat zoiets kan gebeuren."

Brian Brobbey ?? Etienne Vaessen — ESPN NL (@ESPNnl) October 5, 2023

"Hij zei dat hij een keeper is die de duels ingaat. Ik doe hetzelfde. Ik begreep hem ook", aldus Brobbey, die vooral blij is dat Vaessen hem niets kwalijk neemt. "Ja, dat klopt inderdaad."

Voor Brobbey is de zaak daarmee nog niet afgesloten. "Ik was er sowieso niet klaar mee. Ik wilde hem bezoeken, maar dat is nog niet gelukt. Ik ga hem binnenkort nog wel een appje sturen, dan kunnen we even kijken."