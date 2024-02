Brobbey onthult de beste speler met wie hij bij Ajax heeft samengespeeld

Brian Brobbey behoort sinds kort bij Ajax tot de Club van 100. In gesprek met het eigen clubkanaal blikt de 22-jarige spits terug op zijn eerste honderd officiële wedstrijden in Amsterdamse dienst. Brobbey speelde met veel goede spelers samen, maar heeft vooral veel van Dusan Tadic opgestoken.

Brobbey komt bij Ajax in een illuster rijtje terecht. Sjaak Swart speelde de meeste officiële wedstrijden (603). Een van zijn ploeggenoten die ook tot de Club van 100 behoort is Steven Berghuis.

“Het is mooi om naast Berghuis te hangen”, geeft Brobbey aan. “Ik hoop dat Kenneth (Taylor, red.) de honderd ook haalt, alleen dat kan ik hem meegeven. Maar dat gaat hij sowieso halen. Het geeft me een mooi en trots gevoel.” Taylor staat momenteel op 95 wedstrijden in Amsterdamse dienst.

In de duels die Brobbey voor Ajax achter zijn naam heeft staan, speelde hij samen met spelers van veel kwaliteit. Als hem wordt gevraagd wie door de jaren heen zijn beste ploeggenoot was, hoeft Brobbey niet lang na te denken.

“Ik heb met veel goede spelers gespeeld, maar ik denk Dusan. Een echte leider. Ik heb heel vaak met hem gesproken over hoe ik moet lopen voor het doel. Dan liet hij me bijvoorbeeld beelden zien van Mitrovic, zijn teamgenoot bij Servië.”

Brobbey heeft in het verleden daarnaast ook veel gehad aan Klaas-Jan Huntelaar, die hij als ‘zijn mentor’ omschrijft. “We gingen elke keer beelden kijken. Ik heb van hem geleerd dat ik soms in buitenspelpositie moet staan voor de voorzetten”, laat de geboren Amsterdammer weten.

Brobbey kwam tot nog toe tot 104 wedstrijden in het shirt van Ajax, waarin hij 44 keer wist te scoren en 12 assists gaf. Dit seizoen wist hij het net al 17 keer te vinden. Brobbey merkt dan ook dat hij in een goede flow zit.

“Ik scoor goals en ben belangrijk voor het team. Ik speel vaak goede wedstrijden, maar soms pik je geen goal mee. Dan gaan mensen gelijk heel anders kijken. Af en toe is dat wel vervelend, want soms speel je een prima wedstrijd en zeggen mensen dat het niet zo goed ging, omdat je niet hebt gescoord”, aldus Brobbey.

