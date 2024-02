Brobbey neemt advies Kwakman niet serieus: ‘Die tip mag hij bij zich houden’

Brian Brobbey kan niets met een tip van Kees Kwakman. Na afloop van het duel tussen Ajax en NEC verschijnt de spits van de Amsterdammers zichtbaar geïrriteerd voor de camera vanwege het puntenverlies (2-2). Wanneer hij door verslaggever Cristian Willaert geconfronteerd wordt met advies van de analyticus van ESPN, slaat Brobbey dat in de wind.

In eigen huis leek de ploeg van trainer John van 't Schip op weg naar een minimale zege dankzij een bevrijdende treffer van Carlos Forbs, tot Rober González in de 95ste minuut doel trof: 2-2. Brobbey was zelf trefzeker én hij verzorgde een assist, maar daar geeft hij na afloop weinig om door het puntenverlies.

Brobbey werd ‘KPN Man of the Match’, maar die titel heeft geen waarde voor de spits. “Dat kan me niks schelen”, geeft hij aan voor de camera van ESPN. “Ik heb wel meer genoten van de assist dan van het doelpunt vandaag. Het was een mooie bal op Carlos Forbs, al weet ik niet hoe hij hem afmaakte.”

“Ik heb wel genoten van de duels met Philippe Sandler. Ik ben met hem opgegroeid, dus ik ken hem heel goed. En zijn ouders ook. We hebben samen bij AFC gespeeld.”

Brobbey was in de tweede helft van de wedstrijd boos op arbiter Bas Nijhuis, die geen vrije trap toekende na een vermeend vasthouden van Calvin Verdonk. Brobbey kreeg uiteindelijk geel voor klagen bij de arbitrage.

Toen Kwakman enkele minuten voor het interview van Brobbey de beelden zag zei de analist dat het aan de spits zelf ligt dat hij geen overtreding mee krijgt. Brobbey zou namelijk zelf vasthouden op het moment dat hij de bal afschermt voor de tegenstander. Kwakman vindt dat de Ajacied wel zijn arm mag gebruiken, maar dat hij niet moet vasthouden.

Het advies van Kwakman neemt Brobbey duidelijk niet ter harte. “Ja, Kees was een verdediger, ik een aanvaller”, begint Brobbey. “Ik denk dat hij zijn tip bij zich mag houden.”

